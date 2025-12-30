國防部：共艦侵24浬鄰接區 海軍班超艦示警驅離

（中央社記者游凱翔、楊堯茹台北30日電）中共對台軍演，國防部今天表示，多艘共艦、海警船一度進入24浬鄰接區，海軍與海巡全程並行監控。針對班超軍艦是否以火控雷達鎖定、驅離共艦，海軍強調，依規定實施必要應對，以防禦性告警為主，不升高衝突情勢。

共軍東部戰區昨日宣布在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習。今日上午8時至下午6時，於台灣周邊5個公告海空域進行實彈射擊；國防部對此成立應變中心，並啟動立即備戰操演。

國防部傍晚舉行臨時記者會，情報參謀次長室次長謝日升中將指出，截至今日下午3時止，共偵獲共機71架次，其中35架次逾越海峽中線並進入北部、中部及西南空域；另偵獲共艦13艘、海警公務船15艘，其中共有11艘共艦與8艘海警船進入24浬鄰接區，但均未進入12浬領海範圍。

謝日升強調，針對進入24浬內的中共艦船，海軍與海巡艦艇均採取「在本島側」的並行監控方式應處。

針對應處規範，作戰及計畫參謀次長室次長連志威中將表示，國軍尊重符合國際公約「無害通過」的船舶，但面對高強度灰色地帶襲擾、意圖侵入24浬的共艦，部隊必須採取必要措施，國軍針對12浬與24浬劃分設有不同的授權規範及交戰規則（ROE）。

關於外傳海軍班超軍艦以火控雷達鎖定、驅離侵入24浬的共軍烏魯木齊艦，海軍參謀長邱俊榮中將未正面證實，僅強調海軍按「經常戰備時期突發狀況處置規定」，對進入24浬之艦艇採取防禦性告警與必要應對，旨在示警驅離，避免引發衝突。

由於共軍射擊27枚多管火箭，是否已達發放防空警報的條件。連志威說明，國軍在突發狀況處置規定已明確規範不同情境有不同發放標準。

他提到有兩種情況。第一，若火箭飛越領空，授權空軍作戰指揮部指揮官運用空中威脅告警系統發放手機簡訊；第二，若飛彈落點危害台灣本島、澎湖地區，同樣授權空作部指揮官發放防空警報，同時以空中威脅告警系統發放簡訊，並回報各級長官、通報部隊進行必要應處措施。

12浬領海為國家主權延伸，包含水域、海床及領空，國家對此區域擁有完全排他性主權，外國船舶僅具備「無害通過權」；24浬鄰接區，由領海基線向外延伸24浬（即領海外側再推12浬），國家在此區域不具完整主權，但擁管轄權，防止違法行為。（編輯：林興盟）1141230