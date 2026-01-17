國防部：共軍無人機進入東沙島領空 嚴重破壞和平穩定

（中央社記者吳書緯台北17日電）國防部表示，今天凌晨偵獲1架中共監偵無人機於凌晨5時44分進入東沙島領空，經過以國際頻道廣播、警告，於凌晨5時48分脫離；國防部嚴正表示，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。

國防部上午透過新聞稿說明，今天凌晨偵獲1架中共監偵無人機，進入台灣西南空域活動，並於凌晨5時41分接近東沙；國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒，中共無人機於凌晨5時44分，進入東沙島領空，高度位於守軍防空武器射程外，經我方以國際頻道廣播、警告，於凌晨5時48分脫離。

國防部表示，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。國軍將持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。（編輯：潘羿菁）1150117