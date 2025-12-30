國防部：共軍2波次射27枚多管火箭 影響941架次民航

（中央社記者游凱翔、楊堯茹台北30日電）中共對台軍演，國防部今天表示，共軍上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域共2波次，向台灣北部與西南海域射擊多管火箭、共計27枚；軍演嚴重威脅國際航安，共影響941架次民航機。

另外，國軍也偵獲71架次共機，其中35架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、中部及西南空域；另有共艦13艘（11艘進入鄰接區）、海警公務船15艘（含外離島，其中8艘進入鄰接區）。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

廣告 廣告

國防部傍晚舉行臨時記者會，情報參謀次長室次長謝日升中將說明，共軍於上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域，向台灣北部（17枚）、西南海域（10枚）射擊共2波次多管火箭，共計27枚。

另外，統計自今天上午6時起至下午3時止，偵獲71架次共機，其中35架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、中部及西南空域；另有共艦13艘（11艘進入鄰接區）、海警公務船15艘（含外離島，其中8艘進入鄰接區），及位於西太平洋的兩棲攻擊艦編隊4艘。

謝日升指出，此次實彈演習，尤其是下午偵獲的落彈點確實比較接近台灣，並在24浬內，相較過往更接近台灣，這是事實。他說明，中共射擊2波次，第1波次為上午9時從福建平潭射擊17枚，落彈區於基隆東北方70浬、無飛越台灣上空；第2波次於下午1時，從福建泉州石獅射擊10枚，落彈區於台南西方50浬。

謝日升強調，針對性軍演不僅恫嚇台灣，也嚴重影響國際航安，根據交通部民航局資訊，今天共影響941架次國際過境航空器（民航），以及影響演習區內一定數量的商船、漁船。

國防部上午透過新聞稿指出，自上午9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行實彈射擊，落彈區散布在台灣24浬線周邊。

鄰接區為領海外側延伸至距領海基線24浬處，國家在此海域擁管轄權。（編輯：林克倫、林興盟）1141230