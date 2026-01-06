國防部：參考美軍核密方式 推機密資訊精準標示

（中央社記者游凱翔台北6日電）國防部推動「國軍機密資訊精準標示」，往來公文書、報告書必須註記機密等級，並須逐段審查文內各段落。國防部今天表示，此舉參考美軍作法，並結合台灣實際安全考量，以兼顧保護機密資訊，同時有利資訊管理、追蹤、傳遞及歸檔等作業。

為防止中共滲透，國防部推動「國軍機密資訊精準標示」，本月正式實施，除了往來公文書、報告書必須註記機密等級，也必須逐段審查文內各段落，分為「無、密、機、極、絕」5個規定等級。

廣告 廣告

國防部晚間發布新聞稿指出，此舉是參據美軍及國際友盟國家的精準核密管理作法，並結合台灣實際需求及安全考量，以兼顧保護機密資訊，及適切維持國防透明度之要求。

國防部指出，自國家機密保護法施行迄今，國軍人員保密素養與認知已有相當提升，尤以處理機密資訊、要求載明保密理由、註記適用法規，以及完整機密要件標示、依法簽奉核定等作法，已具備實質基礎。

國防部說明，新頒精進作法是參考美軍方法，採逐頁逐段審認，明確標示機密要件，並依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到保護，有利於後續資訊管理、追蹤、傳遞及歸檔等作業。凡未涉及機密的各類公務資訊，民眾也可依「政府資訊公開法」相關程序，向各機關申請提供。

國防部強調，針對各級使用網路公務群組，傳遞一般公務資訊，考量各級已依國軍資安規範不得上傳機密資訊，並完備審認程序，經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註「無」標示之要求，予以刪除。（編輯：林克倫）1150106