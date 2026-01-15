國防部：國內廠商無產製子彈能力 內購外貨方式辦理

（中央社記者游凱翔台北15日電）國民黨立委今天指出，一家原從事菸酒、五金銷售的公司去年變更營業項目，拿下軍備局子彈標案。國防部表示，國內廠商無產製子彈能力，因此以內購外貨方式籌獲，軍備局會依美軍標準檢驗，合格才付款。

國民黨立委馬文君指出，軍備局9公厘手槍彈採購標案金額達新台幣4550萬元，得標公司原從事「菸酒、五金零售」，去年變更營業項目新增槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業後拿下標案。

國防部晚間發布新聞稿表示，經查案內採購的「9公厘手槍彈」，近10年同類購案廠商資格均訂定為「合法設立或登記證明」、「營業項目（需同時具備槍砲彈藥刀械輸出入業、國際貿易業）」及「納稅證明」等3項，以確保廠商具有進口管制性物品供售能力。

國防部說明，因子彈屬管制物品，國內廠商無產製能力。為廣徵商源，國防部依政府採購法規範公開辦理招標採購，以「內購外貨」方式籌獲。因此得標商須於投標時繳交預算金額3%押標金，以保障合約如期簽訂，並於決標後繳交契約金額5%履約保證金，同時在一定期限內取得外國政府或其授權機構核發的「輸出許可證明」，並獲得經濟部進口同意之文件。

國防部強調，需求單位軍備局除會同廠商辦理文件查驗，並由專業火工人員，依美軍標準對交貨品項實施品質檢驗及性能測試，合格後始辦理付款；廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格將解除契約，並沒收履約保證金、刊登停權等，以維護機關權益。（編輯：張若瑤）1150115