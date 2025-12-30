國防部：國軍嚴密掌握 譴責中共挑釁

記者陳彥陵／臺北報導

國防部昨日召開記者會，說明中共東部戰區連續2天在臺灣周邊海空域實施針對性實彈軍演的最新資訊與國軍應處作為。國防部表示，中共實施實彈射擊是高度挑釁與冒進的行為，不僅破壞區域和平穩定，也嚴重影響國際航運、貿易與飛航安全；國軍秉持總統賴清德「不升高衝突、不挑起爭端」原則，沉著應對、堅定守護國家安全與民主自由。

有關軍演情資，國防部情報參謀次長謝日升中將指出，中共火箭軍昨日共發射2波多管火箭共27枚，國軍掌握上午第一波自福建平潭發射17枚，落於24浬外；下午第二波自泉州石獅發射10枚，落於24浬內、12浬外，落點較以往更接近臺灣，但均未飛越臺灣上空。另持續掌握共機艦動態，截至昨日下午3時，掌控共機71架次、共艦13艘及海警船15艘；此舉不僅是恫嚇臺灣行為，更嚴重影響國際航安。

開設應變中心 完成戰備整備

至於國軍應處方面，國防部作戰及計畫參謀次長連志威中將說明，國軍已開設應變中心，並按聯合作戰指揮機制，整合海巡署能量持續應對；同時啟動立即備戰操演，強化關鍵基礎設施防護，並完成戰備裝載與疏散機動整備，維持高戰備與快速反應能力。此外，國防部法律司人權保障處處長于健昌少將則強調，中共軍演已違反《聯合國憲章》不得使用武力或武力威脅的使用原則，呼籲國際社會共同譴責。

影響航運、飛航 引人民反感

針對金門、馬祖航班受影響情形，謝日升進一步說明，根據交通部民航局資料，昨日過境臺灣飛航情報區受影響的航班達941班次，演習區內亦有一定數量的商船與漁船作業，安全受到威脅；中共此次兵力未必為史上最大，但演習規模「一次比一次大」，且在臺灣周邊近距離實施，企圖將臺灣海峽內水化，引發臺灣人民反感。

臺北101畫面為錯假訊息 典型認知作戰

面對中共認知作戰威脅，國防部政治作戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將回應，中共針對性軍演期間，爭議訊息統計有46則，主在抨擊我國政策並詆毀國軍，並散布疑美論跟演習武統等假訊息，國防部全時監控掌握蒐整，並發布立即備戰操演影像及圖卡反制，傳達我國堅守自由民主的信念。謝日升也回應中共無人機拍攝臺北101畫面，無人機實際位於24浬以外，相關影像疑透過「借景」或後製修圖進行認知作戰；他也強調，國軍公布之F-16V影像則為真實任務紀錄，無須修圖。

國防部發言人孫立方中將進一步強調，這波錯假訊息的流傳是典型的認知作戰操作，目的在於擾亂社會視聽、削弱國人信心；並呼籲國人，對於網路上流傳的訊息應提高警覺、審慎查證，切勿轉傳未經證實的內容，避免成為敵對勢力操作的一環。孫立方強調，國防部所有對外發布的資訊均可受公評，國軍也將持續以專業、透明的方式對外說明，確保國人充分掌握事實，共同守護國家安全。

國防部發言人孫立方中將表示，國軍秉持「不升高衝突、不挑起爭端」原則，沉著應對、堅定守護國家安全。（記者陳彥陵攝）