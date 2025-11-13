國防部：國軍編現比年底前可達80% 將推「士官分級制度」

國防部今天(13日)針對國軍編現比持續偏低的問題至立法院進行專報並備詢。國防部指出，編現比會因軍校生畢業服役或各招募、徵集梯次而有所浮動，預估今年(2025年)底前編現比會達80%。另外，為強化士官留營，國軍也正研擬「士官督導長分級制度」。

立法院預算中心日前發布評估報告，指出國軍志願役編現比仍持續降低，許多一線戰鬥部隊竟未滿8成。而2021至2024年間，志願役士兵招募達5萬餘人，但提前退伍的比例逼近四分之一；另外，各軍事院校體系軍費生未服滿現役年限就提前退伍的人數也居高不下。

對此，立法院外交及國防委員會13日邀請國防部針對「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」進行專報並備詢。國防部報告指出，目前國軍編現比為79.2%，其中，志願役佔76.9%，一年期義務役則佔2.3%。

國防部長顧立雄在會前受訪時表示，國軍編現比會因軍事院校學生畢業服役，或是各梯次招募、徵集成效有所浮動，預判2025年底前整體編現比可達80%。顧立雄說：『(原音)包括義務役服役的狀況，包括我們招募的成效等，它本身就是一個浮動的狀態，所以我們都會來進行統計，我想相關編現比的數字都是根據實際的狀況來進行編列。』

另外，國防部報告中也指出，由於少子化問題，我國可徵役男人數逐年遞減，2023年已首度低於10萬人，預估2027年更將跌破8萬人。為穩定部隊基層戰力，國防部以精進人性化管理措施、調增薪資待遇並適度放寬志願役甄選條件等，以提升召募及留營成效。

針對人才留用部分，國防部除將以「提升住用環境、提高伙食費用、整建職務宿舍、推辦急難貸款」等方式強化外，也將推動「士官督導長分級制度」，提升士官留營意願。國防部人事參謀次長劉沛智說：『(原音)士官督導長為單位士官兵最高職務， 所負管理與職責明顯高於同階級士官長。為鼓勵升遷意願，現正研擬「士官督導長分級制度」，並依各級訂定職務加給，以提升士官留營意願。』

在招募工作方面，國防部則將持續以「深耕校園、媒體宣傳、活動宣傳、軍事院校與部隊參訪、退輔規劃」等五大方向精進招募作為。