國防部「小橘書」學瑞典？醫曝：吳怡農點子

▲國防部推出《台灣全民安全指引》，但因有部分數據還未完全整合好，加上用途也遭質疑，在野黨批印製手冊浪費公帑。（圖／取自謝寒冰Threads）

[NOWnews今日新聞] 國防部推出《台灣全民安全指引》，但因有部分數據還未完全整合好，加上用途也遭質疑，在野黨批印製手冊浪費公帑。精神科名醫沈政男說，國防部解釋，這本俗稱「小橘書」的民防手冊完全是模仿瑞典的作法，但事實上，很多細節根本是國防部自己亂改，且瑞典現在也認為，印發此類手冊是浪費紙張。

沈政男進一步指出，「小橘書」的內容缺乏實質用處，原本可能只是浪費紙張，但問題出在總統賴清德的序言中，竟寫著用途之一是「面對中國的侵略威脅」。他質疑，中國何時說要侵略台灣？定義中國是否侵略台灣是否不用經過國會認證？

沈政男提到，瑞典版本的手冊並未指名「面對俄羅斯的侵略威脅」，因此他認為台灣這類挑釁言詞，升高了兩岸對立，使台海情勢更加劍拔弩張。此外，手冊中「政府絕不投降，凡是投降的說法都是假訊息」的內容，沈政男認為這也是抄襲瑞典，但人家已將語氣改為「我們絕不投降，相關暗示都是假的」。他追溯印發「小橘書」點子的來源，指出最早竟是立委吳怡農於2020年提出此建議，當時他成立「壯闊台灣」組織，這類提議是其中之一。

沈政男指出，國防部最早於2022年試印的版本，並未打算全面印發，直到今年改版才決定這麼做，同時加入了「面對中國的侵略威脅」字眼。他提到，綠營常稱「北歐也有印發小橘書」，但他檢視其他北歐國家的版本，都比瑞典版本淡化了戰爭的部份，也沒有指明哪一個國家帶來侵略威脅。

他批評，只有台灣在對方尚未說要打時，自己就先把心裡的害怕講了出來。沈政男認為，這種挑明某個國家可能侵略的說法，會將手冊架構扭曲，使其成為一本「全民預防中國侵略手冊」。

