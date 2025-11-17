國防部：廠商過往紀錄納評選項目 防不良廠商得標

（中央社記者游凱翔、劉冠廷台北17日電）國民黨立委王鴻薇今天質疑承攬採購中科院飛彈製造原物料的廠商負責人已遭起訴，卻仍得標國防部標案。國防部回應，中科院自辦購案的拒絕戶雖非屬政府採購法規範的停權廠商，但國防部已要求將投標廠商不良紀錄納入評選項目評鑑，以防杜不良廠商承攬標案。

王鴻薇今天上午召開記者會表示，去年她曾踢爆承攬採購中科院飛彈製造原物料的豐益公司，被發現洗產地後仍能夠持續承攬國防部標案。該公司陳姓負責人今年6月被桃園地檢署依詐欺未遂、行使業務登載不實文書等罪名起訴。

廣告 廣告

王鴻薇說，從政府採購網竟發現該廠商在被起訴後仍能得標國防部標案，而且陳姓負責人總共3家公司在114年得標的國防部標案就達30案、將近新台幣1億元。她質疑，明明應該已經是拒絕往來戶的廠商，在被發現洗產地、被起訴後依然能不離不棄，難道國防部沒有責任。

國防部晚間接受中央社訪問時回應，中科院自辦購案列管的拒絕往來廠商，非屬政府採購法規範的停權廠商。國防部為擇選優良廠商參與國防採購標案，已要求各單位依個案特性妥採「最有利標」方式，將投標廠商不良紀錄（含遭中科院列管拒絕往來事項），納入評選項目評鑑，以防杜不良廠商承攬國防部標案。

國防部提到，針對履約中案件，為防得標廠商違反契約，國防部已自去年4月起，依據中科院每月提供該院拒絕往來廠商名單，令發全軍各單位，要求「強化履約文件查證」、「增加訪廠督檢頻次」及「落實交貨驗收查驗」，確保交貨品質及產地來源無虞。（編輯：謝佳珍）1141117