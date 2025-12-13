國防部：採購作業均依規定審查 籲請國人支持建軍備戰

（本報訊）

針對外界質疑「國防部採購5.56公厘底火標案」，國防部昨日說明，該案於113年7月17日開標，「大石國際股份有限公司」報價最低，進入底價得標；並於今年3月驗收合格，已提前交貨。

國防部說明，本案廠商資格訂定為「廠商登記或設立證明」、「國際貿易業營業項目」及「納稅證明」等3項，計4間公司投標。相關開標作業，均依招標文件所列之廠商資格逐條審查，確認合法及完整。「大石國際股份有限公司」得標後，依契約規定取得「輸出許可證明」，並於114年2月17日提前交貨；軍備局第205廠3月10日驗收合格，已辦理結算付款。

國防部強調，少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平。籲請國人明辨、支持建軍備戰，共同捍衛國防安全。