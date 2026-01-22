國防部：採購20餘萬架無人機 國產優先
〔記者方瑋立／台北報導〕國防部日前公佈1.25兆元軍事採購所需的7項軍購，計畫編列國防特別預算採購包括20餘萬架無人機在內的軍事裝備。國防部作計室今(22日)在例行記者會上表示，這20餘萬架攻擊無人機包括監偵型，將以「國內優先產製」為主，至於美方公告的Altius 600、700型則屬於軍購部分；此外，軍方也證實「台灣之盾」專案辦公室已於去年10月底成立。
針對外界關注20餘萬架無人機的採購與運用，作計室聯合戰力整合處處長劉浩祥少將說明，國軍各型無人機運用主要以「科技取代人力、火力取代兵力」為目標。平時分擔部隊執行高風險海空監偵與巡邏任務，降低人員負荷與裝備損耗；戰時則搭配主戰武器實施精準打擊，確保遲滯敵軍行動。
劉浩祥指出，目前規劃的攻擊無人機屬於「消耗性的遊蕩彈藥」，運用上可創造不對稱作戰效益。對於媒體追問是否包含國造部分？劉浩祥明確表示，20餘萬架攻擊與監偵無人機屬於國內優先產製，而像Altius 600、700等型號則屬於對美軍購。
另外，針對國防部長顧立雄日前提及的「台灣之盾」已成立專案辦公室，劉浩祥證實，「台灣之盾專案辦公室」已於去年10月31日成立，由國防部作計室、情次室、通次室、戰規司及整評室等單位編組，並納編空軍及中科院專業人員。
劉浩祥表示，該辦公室負責政策發展、需求協調、建案管制及系統整合，旨在建構防護台灣政經中心及關鍵基礎設施的安全，達到分層防禦及有效攔截。目前全案依軍案建案期程管制執行，部分項目涉作戰安全不便對外說明。
