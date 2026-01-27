國防部：敵情威脅顯著不同 建軍無延宕空間

記者吳典叡、葉軒瑜／綜合報導

立法院程序委員會昨日再度暫緩行政院所提中央政府總預算及8年1.25兆《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》列案。對於未能排入立院議程，行政院呼籲在野黨團盡速審查相關預算；國防部強調，相關軍購與建案均須依作戰需求、法定程序與預算審議機制推動，任何環節若未完成，均須重新辦理，無法省略，軍購延宕恐影響戰力形成，籲請盡速審查。

立法院將於30日召開本會期最後一次院會，程序委員會昨日討論當天院會議程規劃。包括中央政府總預算及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》皆未排入議程。

政院版國防特別條例 臺美縝密評估

對此，行政院發言人李慧芝表示，中央政府總預算涵蓋全體國民福利及地方建設發展；政院版國防特別條例，則是在臺美雙方縝密溝通評估下提出來的特別條例，兼顧軍購實務程序並提升臺灣國防自主防衛量能，呼籲在野黨團盡速審查相關預算案。

國防部昨日也召開臨時記者會，強調相關軍購與建案均須依作戰需求、法定程序與預算審議機制推動，任何環節若未完成，均須重新辦理，無法省略。戰略規劃司司長黃中將指出，當前敵情威脅已與過去10年顯著不同，加速建軍備戰勢屬必要；不論是否為特別預算，只要武器裝備籌獲出現延宕，均可能對聯合作戰執行造成負面影響。

針對外界詢問不同政黨版本特別條例對執行面的影響，黃司長指出，不評論各版本專業與否，但若條例未納入國內配合項目，將在執行上出現困難。以部分武器裝備為例，除主裝備，尚須同步規劃戰堡、車堡、庫儲設施及後續工程，否則恐影響裝備保存與戰力形成。

對於媒體關切軍購產線與交付時程，黃司長進一步指出，國防部已提前與美方就各項目產製可行性進行討論，並依實際產能調整採購數量，確保能於特別預算執行期間內完成產製與交付。

此外，主計局長謝中將說明，若僅於條例中明定對美裝備採購項目與金額上限，未同步納入接裝訓練、附屬工程、庫儲與維修設施等配套，裝備返國後將難以立即形成戰力；如再以預算上限強行執行，恐須縮減採購數量或回頭修法，反而影響整體軍購時效與執行彈性。

戰略規劃司司長黃中將指出，武器裝備籌獲若延宕，可能對聯合作戰造成負面影響，籲請盡速審查相關預算案。（記者葉軒瑜攝）