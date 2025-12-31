國防部：料敵從寬 兵力維持適切應變機制

其他人也在看
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 21
解放軍展開圍台軍演 小艦長一張圖要台灣人「自立自強」
解放軍展開圍台軍演「正義使命-2025」，在台海週邊5大區域進行實彈演練。同時間美國總統川普稱台海軍演「無需擔心」，小艦長呂禮詩則在臉書PO出一張美軍航母的部署圖，稱台灣人恐怕要「自立自強」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
共軍圍台軍演、國防預算卻卡關！在野5度封殺「1.25兆國防預算」 10名藍白立委名單曝光
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導共軍在29日、30日連兩日在台灣周邊進行大規模軍演，甚至射擊範圍比以往更接近台灣，同一時間立法院程序委員會30日開會，安...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 493
共軍圍台軍演結束！中共高調宣示「終將統一」：挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀
中共解放軍東部戰區於 29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，引發外界關注其結束時點。東部戰區新聞發言人李熹 31 日宣布，該次演習已「圓滿完成任務」，並稱此次全面檢驗了解放軍的一體化聯合作戰能力。李熹強調，戰區部隊仍將保持高度戒備，持續加強練兵備戰，並重申將「堅決挫敗台獨分裂與外部干涉圖謀」，維護國家主權與領土完整。2025......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 91
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 278
中共突翻臉對台軍演「時間點」有詭？專家揪3異常：相當不智
政治中心／周希雯報導雙城論壇上週日（28日）落幕，台北市長蔣萬安赴上海致詞時，才釋出善意表示盼台海未來和平繁榮；結果解放軍轉頭無預警宣布，29日在台灣周圍展開「正義使命-2025」軍事演習，還預告今（30日）實施實彈射擊。不過，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲，揪出3大不尋常的訊號，直言中共此舉「相當不智」。民視 ・ 1 天前 ・ 95
中共圍臺軍演 川普說不擔心 明治天皇玄孫批「野蠻國家」
共軍圍台軍演，國際分析認為，跟美國通過史上最大筆對台軍售，還有日本首相高市早苗拒絕撤回「台灣有事」相關言論有關。指示美國總統川普被問到軍演後回應說，他知道解放軍正在軍演，但不擔心會發生任何事情。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 389
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 1 天前 ・ 227
解放軍50秒短片秀海空肌肉！「加個油去台北」戲謔字幕讚：台灣那麼美
中國解放軍東部戰區昨天（29日）無預警宣布，展開「正義使命-2025」軍演，預計集結陸、海、空及火箭軍等兵力，在台海周邊進行演練；當晚還以「那麼近那麼美，隨時到台北」為題，發出50秒短片，片中字幕還提及「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等戲謔字眼，共軍更預告，今天（30日）將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
網上有人造謠部長請假！國防部打臉：顧立雄全程指導應對中共軍演
[Newtalk新聞] 共軍東部戰區突襲宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，30日在台灣周邊海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演，網上卻有人造謠「國防部長休假，由交通部長暫代」，國防部回應，相關謠言「匪夷所思」，國防部長顧立雄全程參與應對過程、提出工作指導；中共認知作戰企圖讓台灣人民不相信國軍，破壞彼此信任。 國防部30日傍晚舉行臨時記者會，媒體關切，社群媒體Threads有網友以「國防部長休假，由交通部長暫代」字眼發文。國防部政務辦公室主任、發言人孫立方中將直呼「匪夷所思」並強調，國防部長顧立雄29日一早就進入國防部，從中共宣布軍演到軍演動態掌握及國防部採取應對措施、後續各級部隊採取立即備戰操演等過程，顧立雄都全程參與並提出工作指導。 孫立方提到，中共在實彈射擊之前，顧立雄也在國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）全程掌握狀況，也對國軍應處表達肯定。至於F16-V戰機鎖定中共空警500預警機畫面被網友質疑是P圖（後製），情次室次長謝日升中將表示，沒有必要去做任何P圖，畫面呈現空軍實際執行任務的成果。孫立方則說：「我們所有發布的監控圖片，都是真的，從來沒有新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 38
中共軍演第二天94架次共機艦擾台！國防部：35架次逾越中線
[Newtalk新聞] 中共29日宣布對台軍演並持續對台施壓，國防部今（31）日公布最新中共解放軍擾台動態指出，自昨（30）日上午6時至今（31）日上午6時止，國軍共偵獲共機77架次、共艦17艘及公務船8艘，持續在台灣周邊海、空域活動，其中多達35架次共機逾越海峽中線，進入我北部、中部及西南空域，對區域安全構成高度壓力。 國防部說明，根據掌握情資，中共此次行動分時段、多批次實施，包含戰鬥機、轟炸機及各型支援機，並搭配海上艦艇同步活動，呈現聯合海空行動態勢。其中，部分機群自北部空域進入，沿台灣西側中線活動後南下，亦有機群自西南空域逼近我防空識別區，形成多方向壓迫態勢。 國防部指出，國軍全程嚴密監控相關動態，並即時派遣任務機、艦及啟動岸置飛彈系統應處，依既定程序妥善掌握、監控及應對，確保國家安全與區域穩定。 國防部強調，中共持續以軍事行動對台施壓，不僅破壞區域和平穩定，也嚴重影響台海現狀。國軍將秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，全天候掌握敵情，堅定捍衛國家主權與人民安全。查看原文更多Newtalk新聞報導中共已達「封鎖」台灣？ 國防部嚴正駁斥：勿落入認知戰陷阱國軍後備幹部群組對話曝光！竟「唱新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 16
快訊／中國圍台軍演Day2實彈射擊！國防部17:30再開臨時記者會
中國解放軍29日起展開圍台軍演，今（30）日還進行實彈射擊。國防部稍早宣布，傍晚5時30分將舉行臨時記者會，對於應處作為進行說明。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
海巡「中英文」廣播驅離中國海警船 網友讚爆
台北市 / 楊喻晴 彭冠霖 簡宏圻 報導 中共近日片面宣布對台軍演，我國軍方也大秀軍事肌肉，包括公開地表最強M1A2T戰車實彈射擊畫面，來回應解放軍圍台軍演。而一名海巡女隊員，以流利中英文廣播，嚴正警告中國海警船，立即轉向離開，還說「為確保你們國家發展，請為台海和平，審慎行動！」，堅毅沉穩的態度與神情，也受台灣網友大讚。海巡人員說：「否則我船將依法採取必要行動，海上穩定才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動。」語氣堅定沉穩不卑不亢，紮著俐落馬尾的海巡人員，廣播驅離中國海警船，表明若不審慎行動，中國將受到世界制裁，如果中文聽不懂也沒關係。海巡人員說：「請為台海和平審慎行動。」台灣海巡超溜英文捍衛台海和平， 對比中國海警 ，原本來想展現他們閩南語「嘛會通」。中國海警人員說：「我是福建海警14609艦，我艦正在轄區海域開展執法巡查。」台灣網友聽完卻說抱歉聽不懂是無效溝通，還拿蔡依林的歌名回應「你怎麼連話都說不清楚」，更有不少人感謝中共海巡，證明我們的台語和中國閩南諸語真的不一樣。而面對中共近日片面宣布對台軍演，國防部下令三軍啟動立即備戰操演， 還公開 地表最強M1A2T戰車實彈射擊訓練畫面 ，以兇猛火光大秀軍事肌肉回應共軍圍台行動，30日清晨6點起24小時內，國防部也偵獲77架次共機，其中35架次逾越海峽中線，還有17艘共艦8艘中國公務船擾台。總統賴清德說：「中國對台灣軍演非單一事件，從平時的整備戰備，到各項即時應處都能做到，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力。」確保國家安全與人民福祉]]，國軍和海巡聯手，從空中、海域到陸地，一一建立重層防護網，絕不讓共軍越雷池一步。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
中國軍演模擬犯台！陸軍立即備戰操演、阿帕契直升機實施接戰演練
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，中共解放軍又在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，我國防部成立應變中心啟動立即備戰操演，陸軍司令部30日公布相關演訓畫面，披露包括M60A3戰車戰備偵巡、阿帕契攻擊直升機模擬對敵打擊等接戰操演，並強調，陸軍嚴陣以待守護家園，面對威脅勇往直前絕不退讓。 陸軍司令部30日在臉書發布影片，披露陸軍備戰操演畫面可見，M60A3戰車及搭載30鏈砲的CM-34雲豹八輪甲車機動前往戰術區域，同時陸軍近程戰術無人機升空實施偵察，適時回傳敵目標以供地面部隊實施打擊。陸軍航特部AH-64E阿帕契攻擊直升機也升空至目標區模擬對敵打擊。陸軍強調，陸軍嚴陣以待守護家園，面對威脅勇往直前絕不退讓。 共軍東部戰區29日宣布在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南、東南以及台灣以東海空域，30日上午8點至下午6點在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊，危害我國民眾人身安全；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。 國防部表示，共軍上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域共2波次，向台灣北部與西南海域射擊多管火箭、共計27新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 6