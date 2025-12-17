國防部：明年度國防預算年底未三讀 將有660億元受影響

國防部長顧立雄。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 對於明年度總預算案無法交付委員會審查，若來不及年底三讀，國防部今(17)日備詢表示，國防部編列5614億元，其中受到影響初步估算是660億元，包括新增79案86億元，另外，執行數不得超過114年的預算數，這部分大概有570多億元。屬於裝備採購約150億元。

立法院外交及國防委員會邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。

「115年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表─營業及非營業部分）」案114年9月30日排入院會，不過付委時遭國民黨提出異議、退回程序委員會，不過表決時，國民黨臨時撤回提案。但民眾黨團則於10月7日提出復議，迄今尚未處理。也等於讓明年度總預算案無法進入委員會審查。

對於115年度中央政府總預算如果沒辦法來得及通過，民進黨立委羅美玲質詢關於新興計畫無法啟動部分，國防部主計局局長謝其賢表示，國防部編列5614億元，其中受到影響初步估算是660億元，有新增79案86億元，其他是屬於作業維持費跟軍事投資案較114年度增加的額度，按照預算法與主計總處規範這部分要列為管制，執行數不得超過114年的預算數，這部分大概有570多億元。加總起來大概660多億元，這裡面很大一部分是屬於後勤整備零附件跟保修、彈藥籌購，部分屬於裝備採購約150億元，另外一部分是部隊訓練約20億元會被管制。

民進黨立委羅美玲表示，今年才服役的福建號昨日經過台灣海峽。國防部有發布照片。

顧立雄說，他們有全程監控，發布的照片也顯示，上面並沒有艦載機，預判應該是要回到上海的長興島進行缺改。目前觀察沒有任何軍事舉動。

