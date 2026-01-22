國防部：春節假期離島疏運 C-130運輸機待命支援

（中央社記者王承中台北22日電）針對國軍支援春節疏運，國防部後勤次長室後勤管理處長賀志豪今天表示，依據「國軍支援外離島軍民緊急疏運實施計畫」，國防部已規劃自2月13日至23日止，由空軍預備C-130型機2架，待命支援疏運作業。

春節假期將至，國防部今天召開例行記者會，說明「115年春節期間外離島軍民運輸作業規劃」及「國軍醫院醫療服務」。

國防部後勤次長室後勤管理處長賀志豪少將指出，在不影響戰訓任務及不與民爭利的原則下，國防部在民國99年訂定「國軍支援外離島軍民緊急疏運實施計畫」，建立作業模式及規範程序，依疏運的實際需要，協助官兵及民眾返鄉過節。

廣告 廣告

賀志豪表示，自112至114年計派遣C-130型機114架次，分別協助金門、馬祖及澎湖往返臺北及高雄等地滯留旅客之疏運作業，總計載運旅客及官兵計7844人次。

賀志豪指出，因應今年春節9天連續假期，為使外、離島居民能夠返鄉過節，交通部民航局將依據氣象預報資料及各機場旅客滯留人數，研判啟動疏運時機，適時向國防部申請疏運支援，國防部已規劃自2月13日至23日止，由空軍預備C-130型機2架，待命支援疏運作業。 針對春節期間「國軍醫院醫療服務」部分，軍醫局醫務計畫處處長吳育全上校表示，為提供民眾、國軍官兵及眷屬醫療服務，今年春節期間，各國軍醫院維持正常急診及住院服務。

吳育全指出，2月16日除夕當天，三總等四家醫院開設上、下午特別門診，高雄開設下午、晚上特別門診，岡山、中清開設上午特別門診；2月17日至19日，三總等12至13家醫院開設特別門診；2月20、21日多數醫院恢復正常開診。

吳育全表示，國軍醫院開診資訊均公告於國防部軍醫局網頁及各國軍醫院網頁，民眾、國軍官兵及眷屬可上網查詢，也可電洽瞭解相關資訊，各國軍醫院均會竭誠說明與服務。（編輯：楊凱翔）1150122