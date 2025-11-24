國防部：普發全民安全指引 受國際好評與肯定

（中央社記者高華謙台北24日電）「台灣全民安全指引」陸續普發至全國家戶。國防部說，捷克、瑞典等國家都陸續普發民防手冊，台灣努力方向與諸多民主國家一致，受國際社會好評與肯定，像國際媒體如路透社報導手冊內容實用，許多駐台外館也都表態支持。

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳、國防部副部長柏鴻輝就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。

國防部在書面報告中指出，國防部今年9月16日發布新版全民國防手冊：「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，主軸為「有準備、更安全」的行動理念，內容以淺顯易懂方式編寫，並搭配視覺吸睛的設計風格，深獲各界正面肯定與迴響，希望索取或授權印製紙本。

國防部說，近來包括捷克、法國、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞及立陶宛等國家，都陸續規劃、發布新版民防手冊、生存指南，採用電子檔及印製紙本併行，供民眾自由索取或以普發方式獲得。台灣與國際接軌，推動方向與國際民主國家一致，就是強化安全意識與全社會防衛韌性。

國防部舉例，捷克與瑞典都印發520萬冊、芬蘭850萬冊、愛沙尼亞58萬1000冊，法國正規劃印製3000萬冊普發民眾，各國普發政策獲英國衛報（The Guardian）、 歐洲動態（Euractiv）、愛沙尼亞世界（Estonian World）等國際媒體肯定，認為各國此舉提升國民防災意識、保障民眾安全，並強化社會韌性。

國防部指出，台灣自11月19日發布後，國際媒體如路透社（Reuters）報導指出手冊內容實用，不是製造恐慌，而在提升民眾防災準備；美聯社（AP News）報導指手冊可讀性高，涵蓋天然災害與侵略等多元危機情境。

國防部說，許多駐台外館、如英國在台辦事處表示，對台灣危機應對能力有信心，其餘如美國、德國、芬蘭等在台協會及辦事處都公開在網路表態支持。（編輯：林興盟）1141124