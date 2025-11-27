國防部：海軍司令唐華調任國防大學校長 缺由參謀本部副總長蔣正國調任

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

海軍司令唐華擔任現職已2年半，近期傳出不少異動風聲。國防部今（27）日晚間發布，唐華將調任國防大學校長，其缺將由參謀本部副總長蔣正國中將調任，並晉任海軍二級上將。

圖左為新任海軍司令蔣正國，右為新任國防大學校長唐華。（圖／國防部提供）

國防部今晚發出新聞稿，表示奉總統賴清德核定，國軍上將階職務調整，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任，海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。

國防部指出，蔣正國是海軍官校77年班、戰院95年班，曾任海軍官校校長、後次室次長、海軍司令部參謀長、海軍艦隊指揮部指揮官等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任海軍司令，俾藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。前述調任案，均以114年12月1日生效。



更多FTNN新聞網報導

徐春鶯涉反滲透法遭羈押禁見 陳智菡轟賴清德：假國安之名行政治迫害之實

徐春鶯涉反滲透法等罪嫌遭羈押禁見 民眾黨三點聲明籲勿政治操作

政院通過1.25兆軍購特別條例 卓榮泰盼政黨拋開成見：沒有國哪有家

