國防部：發放紙本全民安全指引可降低長者數位落差

（中央社記者游凱翔台北18日電）國防部將普發紙本「台灣全民安全指引」，立委質疑浪費。國防部今天表示，考量部分長者不習慣上網，紙本可降低數位落差，且國防部均按預算法申請行政院第二預備金並招標，絕無刻意規避立院備查。

國防部上午召開記者會表示，台灣全民安全指引（新版全民國防手冊）19日起展開家戶普發作業，透過內政部民政系統寄送至全國約983萬家戶，預計明年1月5日前完成。不過，有立委質疑發放紙本的必要性並認為有浪費之嫌。

廣告 廣告

國防部晚間發布新聞稿指出，9月發布「台灣全民安全指引」後，深獲各界正面肯定與迴響，希望索取或授權印製紙本；同時間，捷克、瑞典、芬蘭及愛沙尼亞等國陸續普發民防手冊，台灣的努力方向與諸多民主國家一致，亦受國際社會好評與肯定。

國防部說明，考量部分年長者不習慣上網閱讀，普發紙本可降低數位落差，確保危急時立即發揮作用，乃依政策指導，按預算法申請行政院第二預備金辦理公開招標，決標金額新台幣4279萬元，絕無刻意規避立院備查情事。

國防部強調，透過充分準備應對不可預測的災害風險，可強化對民眾生命與財產安全的保障，為長期且必要的公共投資，籲請民眾支持。（編輯：謝佳珍）1141118