國防部：精進機密資訊精準標示 兼顧資安與國防透明

（本報訊）

國防部昨日表示，「國軍機密資訊精準標示精進作法」係參據美軍及國際友盟國家之精準核密管理作法，並結合我國實際需求及安全考量，以兼顧保護機密資訊，以及適切維持國防透明度之要求。

國防部指出，自《國家機密保護法》施行迄今，國軍人員保密素養與認知，已有相當提升，尤以處理機密資訊、要求載明保密理由、註記適用法規，以及完整機密要件標示、依法簽奉核定等作法，已具備實質基礎。

國防部進一步說明，新頒精進作法係參考美軍做法，採逐頁逐段審認，明確標示機密要件；並依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到保護，有利於後續資訊管理、追蹤、傳遞及歸檔等作業。凡未涉及機密之各類公務資訊，民眾也可依《政府資訊公開法》相關程序，向各機關申請提供。

國防部強調，針對各級使用網路公務群組，傳遞一般公務資訊，考量各級業依國軍資安規範，不得上傳機密資訊，並完備審認程序，經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示之要求，予以刪除。