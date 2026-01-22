國防部：總預算卡關780億元無法支用 不利應對敵情

（中央社記者王承中台北22日電）今年度中央政府總預算案仍未交付立法院委員會審查，國防部主計局歲計處處長陳韋廷今天表示，今年度國防公務預算編列新台幣5614億元，受影響的部分有780億元，將造成無法按期程辦理裝備採購修護、彈藥儲存籌補及部隊訓練等，不利於應對日益嚴峻的敵情威脅。

立法院至今未將今年度中央政府總預算交付委員會審查，國防部主計局歲計處處長少將陳韋廷上午在國防部例行記者會說，總預算是政府施政計畫具體展現，國防也是政府施政的一環，也是民生經濟、社福教育支出的基礎與後盾，籲請立法院儘速將總預算案付委審查，讓包含國防在內的各項施政、新興計畫，完整審查與討論。

廣告 廣告

陳韋廷表示，今年度國防公務預算編列5614億元，其中受影響的部分有780億元，將造成無法按原定的期程辦理裝備採購與修護、彈藥儲存籌補及部隊訓練等，不利於應對日益嚴峻的敵情威脅。

陳韋廷指出，主要的影響層面有四項，第一項是嚇阻戰力，包括海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統等約200億元。第二項是不對稱戰力的建置，計有標槍、刺針飛彈籌補等約415億元。

陳韋廷表示，第三項是保護戰鬥人員部分，將影響F-16型機後續訓練案，以及14天擴編動員等約88億元。第四項受影響的是照顧官兵，計有調增基層部隊的定額業務費，以及官兵的營舍修繕等，受影響數約43億元。

陳韋廷說，進入立法院協商的國防部預算案生育補助費調高至每胎10萬元，編列數約計0.4億元，僅占國防部受影響預算數780億元的0.05%。國防部建請立法院儘速將總預算案付委審查，讓國防部有機會向立委、全民完整說明國防施政的重點與預算編列情形。（編輯：萬淑彰）1150122