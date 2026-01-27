國防部：若國防特別條例審太久 軍購案恐胎死腹中
（中央社記者吳書緯台北27日電）8年新台幣1.25兆元國防特別條例，目前遭在野立委封殺，迄今尚未付委審查。國防部戰規司長黃文啓今天表示，軍購案發價書必須獲立法院同意預算後才可簽署，若現在特別條例審查時機太久，勢必會讓軍購案胎死腹中。
台灣民眾黨立法院黨團昨天提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈等5項裝備，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。
國防部今天舉行民國115年國軍春節加強戰備媒體邀訪活動，出發前在空軍松山基地舉行臨時記者會，由國防部軍事新聞處長喬福駿少將主持，由黃文啓說明國防部武器獲得流程、對美軍購流程以及民眾黨團與行政院特別預算條例之差異。
黃文啓表示，台灣基本上是一個守勢作戰的國家，在這個前提，所採取的是威脅導向的建軍方式。也就是面對什麼樣的威脅，國防部會針對威脅去策擬作戰計畫，編組所需要的防衛作戰兵力來進行作戰，針對威脅採購必要的武器裝備。
至於對美軍購程序，黃文啓說明，軍購案從向美遞交發價書需求信函（LOR for LOA）起，後續美方執行跨部會聯合審查、進行知會國會、發價書簽署、美政府與廠商締約、產製與交運等階段。
黃文啓表示，當美方進行知會國會的程序，若美國國會沒有意見，美國國務院會將發價書（LOA）的給予台灣，過去台灣未採購過武器的知會國會期間是45天，台灣幾年前已被提升為準北約待遇，由45天縮減為30天。
由於美國政府於去年12月17日，就國軍M109A7自走砲等8案，總額111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序。
對此，黃文啓表示，軍購案依美國國防部安合局的管理作業規定，發價書的第一版為決策點，都有一個效期，價格隨效期時間拉太長產生浮動，一般收到發價書，效期為45天屬正常；長則60天，短則15天，當第一版收到後，就需下決心，若沒有簽署，通常整個軍購得重新再來，得重新遞交發價書，並執行重新審查。
黃文啓說明，發價書簽署的依據為立法院是否同意預算，因立法院之前有針對國防部簽署發價書通過主決議，任何的軍購案發價書，必須獲得立法院同意預算之後方可簽署，也就是說如果立法院沒有通過預算，無法針對發價書簽署，若現在特別條例審查時間太久，勢必都會讓軍購案胎死腹中。（編輯：蘇龍麒）1150127
