國防部：裝備延壽及維修需要4.5兆元並非事實

國防部晚間發布新聞稿表示，針對「軍購特別預算不只新台幣1兆2500億元，是4兆5000億元」等內容，國防部指出，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」是以8年時間、投入1兆2500億元預算為上限；且所獲新式武器裝備，有助汰換老舊系統，進而大幅降低後勤維修費用，所謂「延壽及維修需要4兆5000億元」並非事實。

國防部強調，依武器裝備全壽期成本分析，其維持費用隨使用時間增加而升高；對於傳統武器或精準彈藥等不同系統的延壽或維修費用，亦採不同的編製基準，國防部將依裝備特性，採取差異化全壽期國防資源管理，確保戰力效益與資源配置平衡。（編輯：張均懋）1150130