國防部「電子傷票系統」進行實兵驗證！未來盼配發給單兵 戰時斷網也能用

台灣醫療科技展4日至7日在南港展覽館登場，國防部國防醫學大學衛訓中心展出「電子傷票系統」，該系統設計規劃由前線軍醫人員第一時間以個人智慧型手機安裝行動應用程式（App），為傷患建立電子傷票，記錄生命徵象、初步檢傷情形、傷情分級資訊等，並利用LED標示紅、黃、綠不同危急程度，在救護人員接手時，即可藉由電子傷票顏色快速判斷，俾利安排優先救治順序。

現在軍方使用的紙本傷票容易受到環境潮濕、污染等因素影響，容易導致紀錄內容破損難以辨識，加上可能會隨著作戰過程中遺失，影響醫療處置延續性，國軍這兩年開始導入電子傷票系統，該系統利用NFC技術紀行遠距傳輸，能夠讓救護人員快速更新並讀取傷情紀錄，同時還能自動同步到後台節點，即時更新傷情變化以及後送程度。

此外，電子傷票系統數據也可以通過APP等多渠道備份，確保資料安全，若某一項設備故障，也有備援方案保持資訊流通。並可以結合醫療量能資訊，依據三級醫療量能規畫最佳後送醫院，強化救護效益，使傷員在最短時間內順利治療；另外，電子傷票系統未來可整合各急救責任醫院、救護車導航系統，以達成救護過程中的數位化與自動化，確保每個環節的資訊更新到位，達到最大效能。

電子傷票系統數據也可以通過APP等多渠道備份。（張曜麟攝）

現場說明官指出，電子傷票在使用之前，還需要透過另一把「金鑰」登入，即便登入後還要再輸入密碼才能使用，這是多重保護手段，避免被別人撿到後隨意使用。說明官也提到，今年9月已經有實際投入操演進行實兵驗證，預計到明年就會進行小批量採購使用，後續滾動式調整後，就有望讓每一位單兵使用。

至於網路斷網部分，說明官表示，即便是戰時斷網了，電子傷票系統還是可以使用，只是不能傳到後台，但在交接後送時，還是可以人力掃描知道相關紀錄，並不會因為斷網就沒資訊，而網路恢復後，相關資訊就會都回傳後台。

