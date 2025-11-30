國防部、青年日報網站今日改版

記者葉軒瑜／臺北報導

國防部與青年日報今日實施網站全面改版，其中，國防部全球資訊網站今日8時至17時進行改版作業，青年日報網站則已完成改版，頁面設計以更直覺的閱讀介面提供民眾即時、完整的國防資訊。

青年日報網站改版，除右側電子報區新增報紙封面縮圖，使讀者一眼掌握當日頭條新聞，首頁同時呈現軍事、要聞、國際等類別的最新3則新聞，資訊即時迅速。此外，網站導入 RWD 響應式版面技術，能依電腦、平板、手機等不同平臺介面呈現不同版面編排，且讀者下滑首頁與內頁功能列會自動隱藏，提升網頁瀏覽流暢度。

此外，青年日報新版頁面也增添多項貼心功能，包括日夜模式切換，於每日晚間6點時自動轉換深色模式，降低眼睛閱讀負擔，且新版導覽選單項目增多、分類明確，有助首次瀏覽網站民眾迅速找到需要的資訊；值得注意的是，網站新增電子報索引與軍事相簿專區，進一步提供民眾即時且完整的國防資訊。

< 青年日報網站今日全新改版上線，導入RWD響應式版面技術，能依不同多媒體特性呈現版面編排；導覽選單項目增多且分類明確，持續提供民眾即時且完整的國防資訊，有效扎根全民國防。（截取自本報網站）

< 青年日報新版網站在視覺與排版上全面升級。（截取自本報網站）