國防部「駿馬迎春」揮毫拿春聯 傳遞祝福

記者葉軒瑜／臺北報導

農曆春節腳步將近，國防部昨日舉辦「駿馬迎春—新春揮毫歡喜拿春聯」活動，邀請歷屆國軍文藝金像獎美術類書法項得獎者現場揮毫，將馬年意象融入筆畫之中，並分享字詞典故，讓官兵感受筆墨所傳遞的祝福與溫度，為即將到來的年節增添濃厚喜氣。

活動昨日在博愛營區辦理，由政治作戰局文宣心戰處處長朱少將主持，邀請8位文藝金像獎書法家們以各具特色的筆勢書寫賀歲春聯，吸引官兵駐足欣賞。隨著「馬到成功迎新歲」、「駿馬奔騰開新局」等一幅幅春聯完成，索取人潮絡繹不絕，洋溢迎接新春的歡樂。

今年是丙午馬年，象徵奔馳向前、奮發進取，揮毫同仁以楷、隸、行、篆等多元書體，書寫寓意吉祥、勉勵人心的賀歲詞句，除傳統祝賀用語外，也巧妙融入馬年意象，並加入Q版文字與可愛造型字體等創意元素，讓春聯在莊重筆法中增添活潑趣味，同時依不同單位或個人需求量身書寫，展現春聯多元風貌與創新巧思。

此外，揮毫同仁與官兵互動熱絡，除現場創作外，也分享字詞典故、筆法結構等，讓官兵在欣賞書法藝術之餘，感受筆墨所傳遞的祝福與溫度，透過一幅幅滿載吉祥寓意的春聯，將「過好年」的喜悅與祝福帶回辦公室與家中，營造溫馨新年氛圍。

國防部舉辦「駿馬迎春—新春揮毫歡喜拿春聯」活動，邀請歷屆文藝金像獎美術類書法項得獎者現場揮毫。（記者葉軒瑜攝）