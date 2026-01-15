國防部：1.25兆國防特別預算有3000餘億在台生產製造 其他向外採購

行政院今（15）天舉行院會後記者會。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌昨天從美國返台隨即召開記者會表示，根據美國國務院正式聲明，1.25兆國防特別預算中納入的5項軍購案，金額大概只有3500億，其他不涉及軍事採購，引發外界議論。列席行政院會後記者會的國防部副部長徐斯儉今（15）天對此表示，外界知道其中5案的內容，「但還有4案沒通知國會」；徐斯儉提及，1.25兆特別預算中有3000餘億在台生產製造，其他都是向外採購。

為什麼要編列「強化防禦韌性不對稱戰力計劃採購特別條例」？徐斯儉表示，現在台灣面臨的威脅越來越升高，國際和周邊地緣政治環境越來越複雜，不確定性越來越高，所以國防部希望透過一次性的預算，確保資源穩定、集中，加速獲得所需的裝備跟能力，形成能應對威脅的即戰力。這裡面沒有黑箱作業，也沒有空白授權，但有些因為法律因素在這個階段沒法公開說明，而且因為現在送立法院審議的只是「特別條例」，要立院通過特別條例後才能授權國防部編列預算，「不可能有空白授權，1.25兆只是上限，後面還有逐條根據預算的編列審查，所以不存在這問題」。

針對相關保密規定，徐斯儉進一步說明，根據台灣的國家機密保護法，以及美方的安援規定，需等待美方政府對外公布後，才可以將個別的軍購案對外公開。前陣子美國行政單位有5案通知國會，「但我不能跟各位說還有哪些，外界知道5案的內容，還沒有公布的，我不能說，但有4案還沒通知國會」。

徐斯儉強調，因此現在不能做整體的對外說明，「這有法律原因，不是黑箱作業。」為了解決這個難題，國防部有最大的善意，外交國防委員會王定宇召委已經安排在下周一（1/19），讓國防部向委員會進行機密會議說明，國防部願意在機密環境裡向委員說明，「不是公開，就沒有違法的闾題」。

徐斯儉說，如果特別條例付委審查通過，國防部會擬定哪些項次、哪些數量編列後續預算，國防部將在機密委員會裡面說明，但現在不能講，「要給我們一個合法的機會說明，不是黑箱作業。」所以國防部希望趕快付委，按照立法院的正常程序審查。

最後有關於金額的問題，徐斯儉指出，因為特別條例只有一個總金額上限的授權，所以現在不可能對外說明具體細項金額，「但我們不是沒有預擬，因為特別條例還未通過，所以不能向外說明，外界所傳，僅有3000餘億向美軍購，絕非屬實」，實際上，1.25兆中有3000餘億在台生產製造，，其他都是向外採購。

徐斯儉進一步說明，軍備有3種方法獲得：第一，軍購，中華民國政府透過美國政府向美國廠商簽契約，不是中華民國政府直接向美國廠商購買；第二，商購，跟外界公布招標要買東西，不會說價格，會說品項跟數量；第三，在台生產製造，此次1.25兆中有3000餘億在台產製，其他都是向外採購。

至於預算的編列，徐斯儉強調，需要跟多方縝密協商、科學編列後，根據國防部對於外部威脅所擬定的防衛戰略及建軍計畫，編列5年所需預算，因為現在外部威脅嚴重，所以，才希望用穩定的資源一次編列5年期的預算，這樣採購時才會穩定。

