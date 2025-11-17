國防部：4860官兵預約心理諮詢 97%匿名參與

（中央社記者游凱翔台北17日電）國防部今天表示，統計至10月31日止，4860名官兵預約心理諮詢，其中97%為不須透過幹部轉介的匿名預約，若分析求助態樣，新訓單位顯著，「二兵」居多、「少、中尉」次之，顯見新進資淺較具心理照護需求。

立法院外交及國防委員會邀請國防部19日專案報告「心理衛生制度實施後之影響探討、 心理求助樣態原因分析及策進作為」、並備質詢，報告書下午已送抵立法院。

國防部在報告書中指出，國軍心衛機制依「初級發掘預防」、「二級介入輔導」、「三級專業處遇」的三級防處為架構，明確律定各級單位權責及工作流程，並鏈結民間及醫療等輔導資源，形成支援網絡。

廣告 廣告

「初級發掘預防」部分，國防部說明，由班、排、連、營級基層領導幹部負責第一線，藉教育推廣、生活觀察、量表施測與家屬聯繫等作為，及早發掘需協助對象，今年迄今發掘有心理困擾官兵共7749人，均即時關懷晤談，經評估具風險個案，轉介旅級以上心衛中心，由心輔人員輔導。

「二級介入輔導」部分，由旅級以上心衛中心心輔人員，負責受理轉介個案或個別求助官兵，以心衛宣教、幹部教育諮詢與實務工作輔訪等方式，支援各級單位心輔工作，今年迄今執行個別、團體輔導、心理衛生教育、心理評量工具施測等工作，共38萬9427人次。

國防部也提到，為促使官兵勇於求助，國防部以「個資保護、無須轉介、主動求助」為核心策略，自今年2月13日起推行「國軍心理健康照護方案」，與328所民間諮商輔導機構合作（身心科、心理諮商所、社工師事務所） ，每人每年補助6次輔導費用，每次40分鐘共新台幣1600元。

國防部統計，統計至10月31日止，使用方案官兵計4860人次，「自主預約」比例97%，顯示重視「個資保護」 照護措施，官兵無須透過幹部轉介即可預約，大幅降低使用門檻，增加主動求助意願，有效協助官兵解決心理困擾；合作機構於提供服務期間，如評估官兵具自殺企圖或高風險時，將即時通知「地區心理衛生中心」介入。

國防部也分析，今年國軍官兵求助態樣，其原因包括「身心健康」、「環境適應」、「行為偏差」、「家庭因素 」、「經濟因素」及「感情因素」等；另進一步以「單位類型」及「階級」分析，以「新訓單位」較顯著，其中「二兵」居多、「少、中尉」次之，顯見新進或年資較淺人員確實較具心理照護需求，亦為輔導關懷重點。

國防部強調，國軍心輔人員為心衛工作關鍵角色，將持續輔導取得專業證照，並配合每年國家考試時間，策辦「諮商心理及社會工作師證照研習班」，統計今年度已有31名順利考取證照（心理師11名、社工師20名）；同時今年也招聘民間具心理或社工師國家證照人員24人，目前已進用18人，明年規劃再招聘20人。（編輯：林興盟）1141117