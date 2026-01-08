國防部：F-16V電腦故障率未高於其他機種

F-16戰機發生海上失聯意外，外界質疑升級後的F-16V戰機任務電腦(MMC)妥善率低，駕駛員身上的求生信標機則入水就失效。對此，國防部今天(8日)在立法院說明，MMC在經過更新後，故障率已降低，並未高於其他機種；求生信標機則是因無線電的物理性質，沉入水中後信號就無法傳出。

花蓮傳出F-16戰機失聯意外，由於當時飛行員回報機上模組化任務電腦(MMC)故障，外界質疑這是否就是事故肇因；甚至傳出我國現役F-16戰機雖已完成「鳳展專案」升級，但MMC計算能力無法負荷，導致失效事件頻傳。

對此，國防部8日在立法院外交國防委員會說明戰機的MMC系統複雜，故障樣態眾多，有些故障會在幾秒內自行恢復，有些則需重啟電門，但9成以上都會恢復正常，不會對飛行有任何影響；即便產生無法判定機身姿態的嚴重狀況，機上也有其他備用系統。

至於升級後是否有故障頻傳的情況發生？國防部則解釋，在2025年初進行過軟體更新後，故障率已明顯下降，也沒有高於其他機種。副參謀總長執行官黃志偉說：『(原音)實際上從20多年前、我們第一次接收F-16都一樣，一定有一段時間讓系統重新適應新的狀況，在run的過程中會慢慢發現缺點，大概都是run一陣子它就穩定。現在新裝的新型MMC它的故障率已經明顯的降低。』

民進黨立委王定宇也詢問，外傳目前飛行員配發的AN/PRC-112求生無線電信標機雖然號稱遭撞擊或觸水就會啟動，但只要沉入水中就會失效。國防部則說明該機型是目前美軍現役的求生發報機，但由於無線電的物理性質，需在陸上或漂浮在海上才能發出訊號。黃志偉說：『(原音)這是「無線電」機，只要是無線電的東西，在水底下它的信號當然無法出來。所以它不是因為觸水就失效，而是受到物理、環境的限制。』

另外，本次事件中的飛官未著防寒衣，部分人士認為這是立法院阻擋軍購所致。國防部也澄清，表示飛行防寒衣是編列於2025年的國防採購預算中，已於去年底陸續交貨，預計今年3月交付完成。至於為何延宕到今年，則是由於飛行防寒衣是針對極地地區，會影響飛行員的操作，普遍反應不佳，在經過多次尋商後，才找到目前大家都能接受、可使用又不妨礙操作的防寒衣。