國防部：RDX彈藥原料共採購170噸、結晶體越大像鑽石價格越高

國防部長顧立雄。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國防部採購RDX彈藥原物料由未有先前經營經驗、甚至是臨時新增營業項目的廠商「福麥國際室內裝修股份有限公司」以近6億元取得標案。對於該原料，國防部長顧立雄今(15)日備詢說，第一次對外招標採購。軍備局長林文祥說，RDX原料精鍊後，會成結晶體。「顆粒越大，價格越高，顆粒越小、價格越小，就跟鑽石一樣」。為了因應不對稱作戰裝備需求量能增加，現有產能無法滿足超前部署，所以這次買了170噸海掃更，後續會編列相關預算擴線。

廣告 廣告

國民黨外交及國防委員會召委馬文君今日排定專案報告，邀請國防部部長顧立雄報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，併請經濟部、行政院公共工程委員會、法務部廉政署列席，並備質詢。

台南一家室內裝修公司「福麥國際室內裝修公司」近日標得近6億元國防部「RDX 海掃更」標案，引發爭議。國防部今日也提出專案報告稱，該案需求單位軍備局第 205 廠於採購前辦理公開徵求國內商源，結果確認國內廠商仍無火藥原物料產製能量，需以進口現貨供應，考量以往火藥類購案投標廠商資格之一致性，依循往例訂定「合法設立或登記證明」、「營業項目(國際貿易業)」及「納稅證明」等 3 項資格，並確保廠商具有進口貨品供售能力。

交貨至第 205廠後，由該廠火工專業檢驗人員針對廠商交貨標的實施抽樣，送交合格檢驗單位(含第三公正單位)，並依美軍標準實施物、化性檢驗，檢驗合格始得辦理結案付款，不合格即辦理退貨，由廠商回運原產地。

國民黨立委陳永康說，該RDX進口原物料是液態、砂粒狀、塊狀、柱狀後回來做整合？

國防部軍備局長林文祥中將說，進來的RDX就是火炸藥的原料，它是一個像麵粉一樣泡在水裡面的，全部都是用一桶一桶，運水運過來。它的前身就是「烏洛托品」（Urotropin），到205廠再經過98.5%的濃硫酸硝化、再精鍊，才成立結晶體。「結晶體的顆粒越大，價格越高，結晶體的顆粒越小、價格越小，就跟鑽石一樣」。

對於合約執行多久，林文祥說，合約裡300天要繳一半85噸，365天要繳另外的85噸，就是分兩次交運。

陳永康說，最好是一次交貨，結案清楚。因為有風險，運送過程，履約督導，軍備局、採購室要嚴格督導。包括航運下船等，多少貨櫃都能掌握，不要交運過程產生意外。他樂見剛剛提到出口許可、門檻都合標，這是樂見、尊重，但到205廠驗收後，原物料製成多少時間可以支持戰備需求。過去曾有第二批延後交貨，甚至第三批不能交貨問題。必須以不理想狀況下產生問題做想像。

林文祥說，所有承商得標後，它從出口港就是要取得合於國際船舶規定的航運公司，它的出口港、貨品上船到台灣，台灣大概就是只有高雄港、基隆港兩個港口報關，承商以205廠為例，會選擇高雄港報關。到港下貨之前的權責都是承商負責，到港驗收，因國軍專業，承商不准靠近，「我們的人就是上車，按照道路條例，相關的申請都要申請」。到205廠管制區後，也是由我們專業人員驗貨，合格付錢，不合格退關。

陳永康說，中科院過去也曾自己組合這種炸藥。中科院院長李世強說，205廠產製的RDX成品大部分是要給中科院使用。

民進黨立委陳俊宇說，為了要對外採購RDX原料？林文祥說，軍備局205廠為了因應彈藥、火炸藥需求在民國63年就已經依照美軍標準由瑞士技轉產線，迄今原廠維護保養都均為妥善運用。這次為什麼外購，是因為因應軍種未來不對稱作戰裝備的需求能量增加，現有產能無法滿足超前部署，然後外採、自製採購併行，所以這次買了170噸海掃干，後續會編列相關預算擴線，擴線完成後就自己提煉，達到國防自主。

而中科院長李世強也說明，中科院研發的「炸藥之王」CL-20炸藥，未來運用會在所有國軍自製無人載具上面，包含無人艇、無人機、攻擊型的無人載具，儘量都裝上這種比較高能的炸藥，增加攻擊戰力。

民進黨立委羅美玲也質詢軍方是數十年來首次對外招標採購RDX炸藥，顧立雄說，「我的瞭解是我們第一次對外採購，因為我們軍備局本來就有一定的產能，我想我們這邊也不宜多說我們這些產能，但是我們現在擴大這個需求，所以要去做商情探討，確定國內沒有自製產能情況下，一定要透過國際貿易商來去外購。」

對於軍備局RDX生產，林文祥說，「我們的裝備沒有什麼老舊沒辦法生產，我們的量能我現在不能透露，我們的量能是蠻大的，可是不對稱作戰需求更大，所以，我才要去外購」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

顧立雄爆氣了：20年來所有彈藥案、廠商的資格全都一樣

共軍2架次戰機、7艘艦艇持續擾台 國軍嚴密監控應處