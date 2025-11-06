國防部10月1日成立AI專案辦公室 顧立雄：擴大規模尚未有具體時程

國防部長顧立雄在立院外交及國防委員會備詢。 圖：張良一/攝

國防部今（6）日證實，已經於今年10月1日成立「人工智慧（AI）專案辦公室」，目前階段是整合AI相關業務。國防部長顧立雄表示，此辦公室仍在試行中，未來擴大規模尚未有具體時程。

立法院外交及國防委員會今邀請顧立雄報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」，並備質詢。

國民黨立委徐巧芯關心，針對AI趨勢，國軍是否有比較具體的作為？國防部戰略規劃司長黃文啓回應，國防部目前仍是草創階段，並配合行政院政策指導，先透過整合評估司轄屬的國防創新小組（DIO）管道引進成熟的AI產品，包括影像判別、電腦防護、防駭等會先行導入；至於軍事應用部分，則會視AI的發展與成熟度，逐年納入後續規劃。

黃文啓說明，國防部已經在今年10月1日成立「人工智慧（AI）專案辦公室」，這是內部組織調整，目前階段是在做業務整合。他說，未來會視軍事投資建案中攸關AI的部分，一定會擴大規模。

顧立雄補充說明，目前是剛成立還在試行，如何擴大規模還沒有具體決策。至於要花多久時間擴大？顧則說，目前還沒有時程，就是先做一個統合的概念，因為大家都要發展的時候，國防部必須從部的立場做整體策略的規劃。

