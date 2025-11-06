國防部2年46億特別預算租用新式衛星 陳永康提1問題示警：應儘早跨部會協調

國軍近年不斷籌獲無人機，然而對於傳輸量的問題，仍有不足的疑慮，國民黨立委陳永康今（6）日在立法院指出，在為期兩年的「民生國安韌性特別預算案」中，有關提升國軍資通系統韌性的專案，其中衛星服務租用高達46億餘元，由於2年後網路租金將由國軍年度預算編列，國防部宜儘早審慎處理，避免影響業務正常運作。



陳永康指出，國防部的無人機報告有3項提到聯戰運用，這屬於高階的，會整合到國軍整體系統，也就是未來的台灣之盾，甚至到了戰術層級也要納入這套指管系統，但到了戰鬥層級，就是地面部隊為主。其中，無人機的鏈路基本原則是指管鏈路與硬體要符合不對稱做戰，假設在戰場內，海灘、城鎮，優勢在我，這屬於不對稱，離開台灣屬於戰術型或者聯戰型。



陳永康指出，考慮到涵蓋範圍指管暢通、信息優勢、戰場韌性，有的關鍵核心在於國防部依照威脅提出軍用頻道需求，要與NCC進行跨部會協商，滿足國軍基本韌性需求，不是買了裝備進行訓練操作而已，在國內整體頻寬下，要儘早要求NCC撥給國軍使用。



陳永康提到，在無人機的GPS、WIFI未被干擾的情況下，傳輸語音通信中繼需要8至12KB/S，高等解析度圖像通信傳輸需要3至4MB/S等，但到了城鎮戰，WIFI都中斷，這時候就需要中繼台，資通電軍是否有相關建置？



國防部戰規司長黃文啓中將回應，目前戰術層級部分，已經在擴大微波通信車的購置，在這次行政院的特別預算中，已經把衛星備援加進去，在2027年2028年則是全面檢討因應新式武器裝備傳輸需求所需要的通信裝備。

陳永康追問，接下來的衛星通信服務是否為oneweb公司？國防部通次室次長解駿山中將指出，目前oneweb並未用於軍用都是給民用，軍用衛星則是中新二號衛星。陳永康再追問，在預算編列裡面，新式衛星租用是哪種？解駿山回應，這屬於特別預算中將來會新籌購高通量的衛星，是另一型衛星，並不是oneweb。



陳永康提到，2年52套加1000套，這並沒有地面站，沒有地面接收點。解駿山回應，這會有2個地面接收站，其他都是接收點。陳說，這樣只有2個網管中心，但在戰時的時候1052套夠用？解駿山表示，目前是以最大量需求評估，將來會陸續增加。



陳永康指出，現在編列46億元，這是裝備設施，但2年後使用要付錢，陸軍要編訂預算，就是承平時期要付中華電信錢，這要早一點規劃，假設20萬架無人機，每一架都要付錢，承租的費用跟建立量能的初步投資，到後面正常運用時，在國防產業上支持國內製造，但都不會說到時候使用要花錢的。



陳永康表示，衛星服務與無人機資訊傳輪的關係愈來愈重要，特別是運用在國防事務。在為期兩年的「民生國安韌性特別預算案」中，有關提升國軍資通系統韌性的專案，其中衛星服務租用高達46億餘元，由於2年後網路租金將由國軍年度預算編列，國防部宜儘早審慎處理，避免影響業務正常運作。



