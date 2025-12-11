國防部5.9億炸藥標案爆「小吃店翻版」 台南福麥裝修公司登記地址是旅館？實情是這樣

福麥國際室內裝修在台南市和真街，一樓的天麗行館也是同一負責人持有。辛啓松攝

國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥得標廠商，被爆料是台南市1家登記為室內裝修的福麥公司，立委王鴻薇質疑是小吃店進口快篩劑翻版。《鏡報》今（11日）上午到公司登記的中西區和真街地址，發現一到三樓是民宿，福麥公司辦公室在四樓。當地里長及鄰居都認識負責夫妻李文慶、李淑玲，直誇為人客氣，對於他們拿下5.9億元標案，表示並不意外，因為他們生意做的不錯。

《鏡報》調查發現，福麥國際室內裝修公司地址位於台南市中西區和真街上，店面是名為「天麗行館」的民宿，鄰居透露「福麥國際室內裝修」辦公室在民宿頂樓。根據台灣公司網記錄，李文慶、李淑玲名下共有福麥國際室內裝修公司、福麥建設開發公司、元瀚衛廚用品及天麗行館公司等四家公司。

中西區西和里長廖昇英說，因「天麗行館」在西和里轄區，剛開幕時與鄰居可能發生停車摩擦，但只要向他們反應，對方都會隨時改善，負責人李文慶、李淑玲夫妻待人客氣。關於李文慶夫婦的事業，廖昇英表示，她與老闆娘對話時得知對方是做建材生意，應當是屬於建築行業，只知道他們的生意做得還不錯，但不清楚他們是否從事國際貿易。

西和里長廖昇英表示福麥公司生意不錯，但不清楚該公司拿到5.9億元標案。辛啓松攝

旅社女員工說，裝修公司的辦公室在樓上，裝修公司的老闆都跑外面比較多、較少在辦公室；至於得標國防部標案，女員工說「這可能要問他，我們只是員工，不知道、不了解」；而裝修公司情況，女員工僅說，老闆也有別家公司，她不清楚。

「他們好野人耶（台語）！」福麥公司附近鄰居說，他們是看新聞才知道得標國防部案子，這間公司雖然規模不大，但背後實力雄厚，偶爾看到旅店前停放多輛百萬名車。聽說公司老闆娘負責經營衛浴設備，老闆人也很好；至於福麥能取得6.5億元軍購案看法，鄰居認為，企業東西很難猜測，若是空殼公司就趕緊去查。

台南某室內裝修同業表示，他對福麥國際室內裝修小有耳聞，確實在經營翻修、整修工程，對於該公司可以標到大筆金額軍購案，他沒辦法評論。



