國防部5.9億炸藥標案爭議 馬文君爆：五大不符還有9億開口合約

國防部採購高敏感性軍用炸藥原料「RDX海掃更」案,決標金額逾5.9億元,卻由登記起家於「室內裝修」的福麥國際室內裝修有限公司得標,引爆社會質疑。儘管國防部強調該廠商具備國際貿易與化學原料批發等合法營業項目,但知名律師鄧湘泉仍質疑採購程序不當。

鄧湘泉指出,本案採購金額逾8億元預算,屬「巨額採購」,依《政府採購法》第36條及相關規定,機關得訂定投標廠商「基本資格」與「特定資格」限制,例如實收資本額不低於招標金額十分之一、須具相當經驗實績等。他質疑:「這好多個億的軍火買賣,資格若放得很寬還讓裝修公司得標,怎麼看都覺得怪怪的。」

國民黨立委馬文君更爆料,據其接獲消息,疑似有中間人介紹從印度採購,所有標案條件都為福麥公司「量身打造」,甚至附帶後續將近9億元的開口合約,總金額逼近15億元。馬文君指出五大疑點:沒有爆藥許可、沒有處置能力、非軍品本業、資本額不足標案十分之一、首次投標,「光是這五項,正常情況下這家公司根本不可能拿到標案」。

馬文君批評,這是國防部為該公司量身打造,讓其取得獨家承接RDX標案資格,痛批「這就是超思第二、巴西雞蛋翻版」,質疑有藏鏡人躲在裝修公司背後操作。

國防部長顧立雄回應,這是國內無自製產能的原物料採購案,廠商不需國內產能,只要有代理商資格、能向原廠取得輸出許可與來源證明,經查證屬實即可履約。但此說法仍難平息外界質疑。

