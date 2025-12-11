國防部RDX採購爭議 新藍圖議員批缺專業恐危及國安

（記者陳志仁／新北報導）國防部採購「RDX海掃更」火藥原物料案，引發社會高度的關注；得標廠商背景為登記起家於室內裝修的公司，泛藍議員組成的「新藍圖連線」批評，國防部回應僅強調營業登記項目，迴避軍用炸藥所需專業能力與安全審查，未要求相關單位介入，無法消除外界疑慮。

圖／「新藍圖連線」批評，國防部回應僅強調營業登記項目，迴避軍用炸藥所需專業能力與安全審查，無法消除外界疑慮。（新藍圖連線臉書）

「新藍圖連線」召集人、新北市議員陳偉杰指出，RDX為高度敏感軍用炸藥，國防部以「符合國際貿易業」作為資格審查標準，難以對應高風險軍品所需專業能力，營業登記雖涵蓋多項業別，但不代表具備處理軍火原物料經驗；呼籲國防部說明廠商是否曾代理軍品、具備爆材運輸及儲存安全管理能力，並是否與國際原廠有實質合作。

針對開標兩次僅一家廠商投標，新北市議員呂家愷表示，這反映招標的規範可能過寬、審查不足或市場調查不周；開標兩次都只有一家廠商願意參與，國防部應向社會清楚交代是否做過市場能力盤點、是否曾與具備軍火供應能力的國外廠商建立聯繫？以及為何僅一家缺乏軍工背景的公司投標，這些資訊不應被略過，更不能以符合法規輕描淡寫帶過。

新北市議員江怡臻強調，國防採購涉及國安、法遵與國際管制，應高度透明、專業審查？既然本案已引發社會廣泛的質疑，若涉及行政疏失或違法施政，監察院應介入調查；呼籲國家安全不容僥倖，國防部正面說明、徹底釐清，以保障國家安全及社會信任，而非避重就輕。

