國防院公布國防政策民調 民眾多知曉但未理解
中國威脅持續加劇，政府也持續強化與民眾的國防政策溝通。不過，國防安全研究院近期進行的民調顯示，雖然國防政策能見度有所提升，但知道的人多、理解內容的卻仍為少數，政府需持續溝通。另外，各家媒體的國防民調也紛紛出爐，但學者提醒問題設計須涵蓋防衛韌性的全面向，若只侷限在是否參戰或軍購，可能無法掌握民眾的真實態度。
近年政府強化國防政策透明化，並透過多元管道說明，以期凝聚國人防衛向心力。至於相關宣傳成效究竟如何？國防安全研究院於2025年底進行網路民意調查，結果顯示雖然隨著政策能見度提升，民眾普遍知道目前我國的防衛政策，但真正理解政策內容的卻未佔多數，後續政策溝通仍需精進。
國防政策議題能見度提高 但仍有進步空間
國防院於2025年11月11日至11月28日委託政治大學選舉研究中心進行線上民意調查(註1)，針對「恢復一年期義務役」、「海鯤艦海測」、「換裝M1A2T戰車」、「全社會防衛韌性政策」、「國造勇鷹高教機」及「提升國防預算達GDP的3%」等議題進行調查。結果顯示，關於制度型的「義務役」政策，有高達97%的民眾知曉；關於「防衛韌性」、「國防預算」等概念型政策，則約有8成民眾知曉；關於裝備型的政策，則降低到只有約6成。
研究計畫主持人、國防院學者李冠成分析指出，雖然就整體來看，我國國防政策的能見度有所提升，但提升最高的仍是與民眾生活密切連結的項目，比如兵役役期的制度型政策；而闡述國防理念及目標的概念型政策，以及展現、宣傳國防實力的裝備型政策仍然偏低。
8成民眾聽過「全社會防衛韌性」 僅3成了解內容
值得一提的是，雖然有8成民眾曾聽聞「政府推動全社會防衛韌性」及「提升國防預算佔比達GDP的3%」等國防政策，但表明知道且了解內容者卻分別僅有28%及33%，等於有過半的民眾雖然聽過這些政策，卻不了解其實際內容。對此，李冠成認為，相關內容雖是指出未來國防發展的宏觀方向，但也比較難與民眾的生活經驗連結，除了對執政黨政策有較高認同的綠營支持者外，其餘多半都是聽過的人多、知道的人少。
李冠成指出，如果要加強相關國防政策溝通，可能必須將此類政策方向轉化成一些具體行動，或是可識別的明確目標，讓民眾能簡易的理解，甚至與生活連結。李冠成說：『(原音)重複性、分階段、跨平台的持續說明是重要的，因為這些東西本來在概念上就比較抽象。我覺得最主要的就是跟民眾的日常生活做連結，比如說「社會防衛韌性」除了是防範戰爭帶來的災害，其實也跟我們常常遇到的地震、颱風、火災也都息息相關，所以這些東西就可以去加深跟一般民眾日常生活的連結。』
「小橘書」有助強化社會韌性 但仍續強化長期宣導
為強化民眾與「全社會防衛韌性」的連結，政府也首度對全國家戶發放「台灣全民安全指引」(小橘書)。這份民調也對「小橘書」的影響力進行調查，結果顯示「小橘書」能有效提升民眾的避難意願，但存在不均衡性。
李冠成說明，本次調查採用了實驗設計，讓受訪者在回答問題前分別先閱讀「小橘書」精簡內容指南，或是與實驗無關、未提及安全風險的生活文章。結果顯示有接觸「小橘書」的受訪者對於採取「準備救生避難包」、「與家人約定避難會合地點」等具體措施的意願明顯增加，但對於「持續關注官方防災資訊」的意願卻未有明顯改變，顯示政府此次溝通雖然能降低民眾防災行動準備的門檻，但若要建立起全社會韌性，仍需克服資訊疲勞與長期警覺的挑戰。
李冠成指出，要讓民眾關注政府資訊不是一次性，而是需養成長期的習慣，這也與民眾經常使用的媒體平台有關。因此，若相關資源充足，政府應以重複的跨平台、持續性方式提供民眾資訊，甚至改變宣傳策略。李冠成說：『(原音)比方說可以跟這種網紅、KOL(意見領袖)合作，或者是會有一些這種野外求生、避難的節目，或者是這種實境秀的這些演員在節目上面能夠去宣導這些，我覺得可能可以接觸到更多的民眾，然後讓他們知道說，其實我們政府有在做這些持續的準備，然後資訊的更新。』
媒體稱逾6成民眾不願上戰場 未必反映真實民意
另外，在政府持續強化國防政策溝通下，是否有助於凝聚國人的防衛向心力？有國內媒體近期發布最新民調(註2)，顯示有超過6成的民眾不願意自己或家人上戰場，且有5成以上民眾認為應努力維持兩岸關係，僅2成民眾認為需買更多國防武器，而這與國防院長期進行的「國人防衛態度」結果有明顯差異。
國防院學者方琮嬿指出，國防院自2021年9月起長期追蹤民眾在中國對台動武情境下的防衛態度，根據7次調查結果，「願意保衛台灣」的比例始終維持在7成左右，即便經歷俄烏戰爭、美國政局變動等國際情勢影響，也未見明顯下滑。
方琮嬿說明，兩種民調之間的落差未必反映民意的根本轉變，更可能是源於問題設計、選項設定與情境脈絡的差異，例如問題設計是「兩岸發生戰爭」，但這會有不同的起因，可能是中共武統台灣、也可能是台灣挑起爭端，由於台灣目前主流民意仍是希望兩岸「維持現狀」，因此相較於國防院的題目設計是「中國主動攻打台灣」，民眾在面對其他戰爭起因時，防衛意志的表示會更趨於保守。
方琮嬿也認為，國內媒體在設計題目時納入「願不願意讓自己或家人上戰場」的情境，這導致受訪者必須考量親情因素，同時侷限在「上戰場」的情境也會有所影響。方琮嬿說：『(原音)最重要的不是每一個人都要上戰場、要參戰，而是說在危機下還是可以維持社會的正常運作。你可以扮演可以扮演的角色，比如協助社區、參與醫療的救護、提供捐款或物資等，這些都是「全社會防衛韌性」下替最壞的狀況做準備，但做準備不是說去參戰。』
國防態度民調至關重要 問題設計需考量全社會韌性
同時，這份國內媒體民調將「買更多國防武器保衛我國」與「維持兩岸關係良好，把錢省下來做建設」做比較，得出過半數民眾認為政府應努力維持兩岸關係的結論。方琮嬿認為，「強化國防」與「強化兩岸關係」的層次並不相同，也沒有所謂衝突，但該問題的設計似乎有意引導出「國防預算花太多」或是「維持兩岸關係就能省錢」的假設。
方琮嬿強調，文字上的差異就會給予受訪者不同的情境，反映出來的民調數字也就不見得是受訪者在面對該情境下的真實考量。方琮嬿說：『(原音)一個是說把兩個不同的condition(情況)放在一起問，我覺得那個結果就不一定是反映受訪者真心的考量；另外一個就是他文字上面的設計，我覺得也會引發出不同的這個民調結果。』
方琮嬿表示，在中共威脅持續擴張的現實下，如何理解民眾對於國防參與的態度，是政策溝通與社會動員的重要基礎。民調若過於聚焦軍購或作戰行為，很容易低估民眾在民防、後勤、社會支持等參與意願，因此在測量國防態度時，應更全面考量全社會防衛韌性的概念，區分不同層次的行動與風險承擔方式，才可更精準的掌握民眾對國防的真實態度。(編輯：鍾錦隆)
註1：國防院委託政治大學選舉研究中心Pollcracy Lab線上調查實驗室執行，調查對象為居住在台灣地區、年滿20歲以上之成年人，屬「類機率樣本」。正式調查期間為2025年11月11日至11月28日，共寄發問卷26,039份，完成有效填答1,200份。
註2：《遠見調查》逾5成擔憂兩岸5年內開戰！63.9%不願自己或家人上戰場，《遠見雜誌》，2025年12月31日。
