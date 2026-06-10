國防院公布川習會後民調 近8成民眾認為中國未減少對台壓力

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國防安全研究院8日公布最新民調結果，調查內容為川習會後，台灣民眾對美中台關係、美對台支持以及中對台軍事壓力等議題看法。

調查結果顯示，有50.7%的台灣民眾認為，中國在川習會後對台的軍事壓力「不會改變」，認為「會增加」者則有28.4%，僅5.9%認為「會減少」。國防院指出，即便美中透過高層互動降低緊張情勢，台灣民眾仍認為中國對台施壓另有其邏輯，不會因領導人會晤而出現轉變。

至於台美關係方面，有58%民眾認為，美國在川習會後對台灣的支持「不會改變」，明顯高於認為會「變弱」（16%）或「變強」（10%）的比例。

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國防院政策分析員陳穎萱指出，台灣民眾雖認為川習會有助於穩定美中關係、降低對雙方關係持續惡化的預期，但多數人仍不認為美中關係會因此產生根本性轉折。

此次民調也顯示，有近6成民眾關注川習會相關新聞，其中又以年長族群最多，陳穎萱分析，可能是對兩岸和平、地緣政治衝突的長期焦慮導致。