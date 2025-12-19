國防院座談 揭中共多層次壓迫手段

記者王子昌／綜合報導

前美國務院中國政策顧問余茂春於日前舉辦的「印太民主防衛挑戰︰混合戰、嚇阻與制度韌性」座談會中提及，中共結合軍事威嚇「硬實力」、文化經濟與價值輸出「軟實力」，及透過輿論、代理人與統戰滲透社會的「銳實力」，形成多層次壓迫手段。

國防院昨日發布新聞稿指出，該院16日舉辦「印太民主防衛挑戰︰混合戰、嚇阻與制度韌性」座談會，邀請詹姆斯敦基金會主席孟沛德、哈德遜研究所中國中心主任余茂春、菲律賓前陸軍副司令基尼德、烏克蘭籍駐院研究員傅猷立等專家與會。

國防院董事長霍守業一級上將致詞表示，當前全球安全秩序面臨中共與俄羅斯帶來的挑戰，印太地區已成為衝突競逐的核心舞臺，臺灣位處前線，需與理念相近國家深化對話合作，建構堅實的民主安全網絡。前國防部長蔡明憲發表演講時亦提到，我國持續提升國防預算，發展無人載具、水下能力等不對稱戰力，以提升整體國家韌性，嚇阻中共武裝侵略。

余茂春指出，中共的軍事擴張與對外脅迫並非僅針對臺灣，日本、菲律賓、韓國及印度亦深受其害。中共結合軍事威嚇的「硬實力」、文化經濟與價值輸出的「軟實力」，以及透過輿論、代理人與統戰滲透社會的「銳實力」，形成多層次壓迫手段。余茂春並引述前中共領導人毛澤東所稱統戰、武裝鬥爭與黨建的「三大法寶」，指出中共高度重視對美統戰，透過代理人影響華府政策與輿論。

基尼德也分享菲國因應中共海上侵擾的經驗，提到菲律賓將相關行動界定為「非法、脅迫、侵略與欺騙」（ICAD），並透過深化美菲同盟、與日本、加拿大、澳洲及紐西蘭簽署相關協定，建構多邊安全合作架構；同時採取「整體政府」途徑，並結合國際法與輿論，爭取國際支持。

國防院日前辦理「印太民主防衛挑戰︰混合戰、嚇阻與制度韌性」座談會，邀請多名專家學者與會。（國防院提供）