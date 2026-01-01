國防院限閱的國防情勢特刊示警 2035共軍攻臺高風險期

國防安全研究院最新一期的「國防情勢特刊」示警，2035年是中共對臺用兵高風險期。（圖片來源／軍聞社）

國防安全研究院近期最新一期的「國防情勢特刊」，以「2035年國防改革願景」為題分析稱，在對台用武的實務上，中共2035年的建軍目標，是既能滿足「遠戰速勝，首戰決勝」作戰概念，又能有效威懾與拒止外部勢力的軍事介入。

解放軍於2025年12月29、30日發動「正義使命-2025」圍臺軍演，但在31日的Google Tends的搜尋趨勢排名第25名，並未引發國內高度關注，落後前兩名分別的跨年夜、蔡依林相去甚遠。

而根據美國國會傳回最新訊息，中國最可能攻臺的時間點落在2032年，國防院則是前瞻國軍10年建軍構想與兵力整建需求，找出解方和評估報告，以限閱方式，提供國防部參考。

該書分為中共2035年的軍事能力評估、國軍因應威脅的軍事戰略與兵力結構、聯戰指管機制的轉型、國軍人力結構的優化，去中心化的後備戰力改革，以及國軍戰力智能化的路線圖等5個部分。

估2035年進入成熟運用期，新三步走著重「內部整頓」

國防院在文中強調，在對台用武的實務上，中共2035年的建軍目標。是既能滿足「遠戰速勝，首戰決勝」作戰概念， 又能有效威懾與拒止外部勢力的軍事介入。

國防院中共政軍與作戰概念研究所委任助理研究員亓樂義強調，中國在2025年「93閱兵」，主要是向外界展示具有應對「信息化智能化戰爭」的基本態樣（擺出能力姿態）， 若發展順利，在2035年進入成熟運用階段，也是中共對台用兵高風險期。

工兵在實施河道阻絕設置演練，模擬戰備提升情境下，完成河道阻絕部署。（圖片來源／軍聞社）

不過，亓樂義經分析共軍軍備現況發現，共軍自2015起迄今的10年整改，並不如表面那般亮麗，仍面臨諸多內部困境，未來10年則將依據「新三步走」戰略，著重內部之整頓（強練內功），以期與2035年基本達成國防與軍隊建設現代化的目標。

揭仲：戰略單位聯戰化，唐明華籲設計彈性化指揮體系

國防戰略與資源研究所委任助理研究員揭仲則是以2035年作為共軍犯臺想定的時間點，以其多年對國軍建軍備戰觀察，提出成立聯合作戰指揮部、戰略執行單位聯戰化、整合守備旅與打擊旅等相關建議。

國防戰略與資源研究所委任副研究員唐明華則提醒，台灣正面臨關鍵抉擇：是否應建構一套「可常設、可任務化、可平戰轉換」的聯戰制度體系？

尤其，在應對中共持續灰色地帶威脅，以及2035年高強度犯臺壓力下，如何設計一套兼具效率與彈性的指揮體系，已是攸關國家戰略韌性的核心課題。

