國防預算不能等 賴清德呼籲立院年後速審

總統賴清德。(總統府提供)

立法院新會期開議在即，賴清德總統於今（11）日舉行「國家安全不能等」記者會，針對為期八年、總額1.25兆新台幣的「國防特別預算條例」草案受阻一事，誠摯呼籲朝野政黨於年後開議即刻展開實質審議。





賴清德強調，台海和平已是全球共識，國防建設具備急迫性，若預算持續延宕，台灣恐跌出美國軍售優先名單，甚至引發國際社會對台灣自我防衛決心的質疑。





賴清德指出，面對中國軍事威脅擴大，日、韓、菲等印太國家均大幅增加國防預算，台灣亦不能例外。



他強調，提升國防支出並非挑釁，而是展現保家衛國的決心。目前美國等主要軍備供應國產能吃緊，台灣已獲得美方發出報價單及跨黨派支持，若預算未能儘速通過，將導致關鍵武器交付延期，削弱國軍現代化作戰及不對稱戰力的建置。

針對在野黨質疑政府不照顧軍人待遇，賴清德嚴正聲明，將特別預算與「志願役加薪提案」掛鉤是錯誤連結。他強調執政團隊過去十年已四度為軍公教加薪，累計調幅14%，並調升23項加給。對於在野黨提出的「齊頭式加薪」，行政院因考量軍中倫理與法治專業已提出釋憲，若合憲將以追加預算回補，強調提升國人福祉必須「合法合憲」。





賴清德最後憶及21年前擔任立委時，潛艦軍購案曾遭阻撓69次導致流產的慘痛教訓，呼籲朝野應團結一致對外，勿重蹈覆轍。他表示，唯有實力才能確保真正的和平，備戰才能避戰，期盼國會能成為國軍最強大的後盾，共同守護國家主權。