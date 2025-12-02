國防預算像在買衛生紙？她批徐國勇不倫不類

▲行政院會通過1.25兆元國防特別預算案，將分8年編列。對於外界質疑恐加速戰爭，民進黨祕書長徐國勇說，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。（圖／記者吳翊緁攝，2025.08.20）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德投書美媒《華盛頓郵報》，隨即開記者會宣布將大幅增加國防預算，推出史上最高的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心，行政院院會也通過特別預算案，將分8年編列。對於外界質疑恐加速戰爭，民進黨祕書長徐國勇說，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。國民黨立委柯志恩批，這種比喻不倫不類。

柯志恩說，「兵者，國之大事，存亡之道，不可不察」，拿買衛生紙和國防預算混為一談、賣弄話術，只能說無比的莽撞與輕挑！任何國家都需要防衛力量，但不可能把大半資源全砸進軍武這個無底洞。如果「備戰必能避戰」，為何古今中外戰爭不曾停歇？

柯志恩說，以烏克蘭為例，沒有努力避戰嗎？沒有得到西方大力支持嗎？結果落入今日悲慘、屈辱的下場。台灣真要步上烏克蘭的後塵嗎？民進黨的朋友，真的該深思了。戰爭會毀掉一切，執政黨若為選舉利益，大賣「芒果乾」，把「備戰」當政治操作，這就像在一桶桶瓦斯堆中玩火，國家安全豈能如此兒戲？

柯志恩說，拜託賴清德下次開講，能否告訴台灣人民：要不要兩岸和平？有沒有能力追求和平？難道只有無止盡的砸錢在國防這一途嗎？更何況，多項軍購至今仍延宕、無法如期交貨，到底在備什麼戰、政府真把人民當傻瓜嗎？

