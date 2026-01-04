國防預算十年翻三倍仍不夠？洪孟楷：特別條例恐淪空白授權

針對明年中央政府總預算仍未被立法院審查，國民黨立委洪孟楷今（4）日表示，行政院未依法編列軍警消加薪預算，要求「解鈴還須繫鈴人」，建議軍人向視察高官直接詢問加薪問題。

國民黨立委洪孟楷。（圖／中天新聞）

洪孟楷今日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，賴總統宣稱長照3.0增加預算，卻因總預算卡關無法使用，他批評行政院未編列軍人加薪、警消年金等預算，卻要求立法院審查，「你自己沒有依法編列，要怎麼讓我們合法審查？」

針對1.25兆國防特別條例，洪孟楷憂心內容過於簡略將形成「空白授權」。他舉例，政府可能不選擇成本較低的台灣自製武器，而是購買「三倍、四倍、五倍」價格的美國軍備，「這樣不就是完全空白授權嗎？」

廣告 廣告

總統賴清德。（圖／中天新聞）

洪孟楷更以F-16V戰機採購為例，2019年通過66架採購案，至今交機數量仍是「零架」。他強調國防預算從2016年3千多億成長至現在9千多億，成長三倍，但國防部「不想跟國會說實話」，質疑預算執行效率。

洪孟楷強調，在野黨推動青年基本法、AI基本法、外送專法等都是政績，「這些難道不是正經事嗎？」他呼籲政府應先依法編列預算，才能讓立法院進行實質審查，「這才是真正為台灣人民打拼」。

延伸閱讀

國防預算虛列1.25兆卡關 郭正亮：只有美國能勸賴清德

誰是解鈴人？洪孟楷點出朝野僵局關鍵：請先尊重民意

在野提彈劾賴清德稱浪費時間 沈政男：你怎知綠委不會倒戈？