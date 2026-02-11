國防預算卡關盼速審！ 賴憂心「恐跌出優先名單」

台北市 / 綜合報導

行政院提出的1.25兆，國防特別預算條例卡關，總統賴清德今(11)日上午率領三軍司令記者會發表談話。除了點名在野黨，以政府不編足軍人加薪等預算擋軍購，是錯誤連結，也擔心台灣恐怕跌出優先名單， 並期盼新會期能夠儘速審議，藍委則呼籲，總統應儘速赴立院進行國情報告，並召開朝野協商。

總統賴清德說：「立法院朝野政黨立後開議，就即刻實質審議，儘速通過，國防特別預算條例。」1.25兆國防特別預算，遭藍白聯手卡關，對此總統賴清德11日召開記者會，向全體國人再做說明，總統賴清德說：「現在預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單，延宕關鍵武器裝備的交付，更會讓國際社會質疑，台灣守護自己國家的決心。」

重申預算延宕造成衝擊大，而目前在野以政府未編列，志願役官兵加薪3萬元案為由，阻擋預算付委賴清德也嚴正聲明是錯誤連結，總統賴清德說：「有輿論指出這筆預算的延宕，與政府沒有編列在野黨委員先前提，案替志願役官兵一律每月加薪3萬元有關，並批判政府不照顧軍人，我要嚴正聲明這是完全錯誤的連結。」

開記者會前一天，賴清德才與AIT處長谷立言見面，臉書發文強調台灣與美國、日本等，第一島鏈且理念相近的夥伴，都在國防安全與經貿投資上持續擴大投入，另外白宮也力挺台灣增軍費，只不過看看立法院2月24開議就要開議，當天也將邀請行政院長卓榮泰施政報告，之後3月11日進行召委選舉。

但眼看包括M109A7自走砲在內的三項軍售，到期日不到5天，立委(國) 黃仁說：「盲目的就編列預算，而沒有到我們的國情報告裡面做一個說明，另外就是趕快召集朝野協商。」就算賴清德找來三軍司令說明軍購延宕後的嚴重性，但朝野在1.25兆國防預算持續對立。

