1.25兆國防特別預算立法院尚未付委審查，原因很多，包括朝野政治攻防，但近日有綠營媒體引述「北京方面權威消息」，稱中共具體指示國民黨絕對不能通過國防特別預算，且北京高層對國民黨阻擋軍購的努力不滿意，因而對國共論壇採取「技術性推遲」。

這則新聞當然有問題，國民黨也反駁，但這個報導的用意很明顯，要把在野黨抹紅，把質疑1.25兆國防特別預算的人影射成「中共同路人」或是「在地協力者」，招式雖老，卻能讓有些人選擇沉默，惡人還是別惹，離遠點安全。

絕大多數國人都是支持國防建軍的，之所以對國防特別預算持保留看法，有的人是質疑為什麼是1.25兆，這不是一筆小錢；也有人質疑有些軍售項目不符合不對稱作戰；還有人認為除了建軍，兩岸也要交流；有些人是討厭川普總統的言行，也有人是不喜歡賴政府投美所好。總之，若有人對國防特別預算有意見是很正常的現象，理由或許不同，但絕不是受中共指示，這麼想，實在太小看國人的智慧了。

最近綠營還有一種說法，指扁政府時期提出6千多億元的特別預算，如果不是在野黨反對，現在台灣早就有8艘潛艦了。這是刻意誤導，當年就算特別預算通過，美國也不會做8艘傳統潛艦給台灣。再者，扁政府執政第2年美國就同意軍售潛艦了，然而，扁政府卻是在連任後才推。

換言之，扁政府第1任有3年時間可以編列潛艦特別預算，為何不做？因為美國答應完就反悔了，最關鍵的因素就是美國不想賣潛艦給台灣。有錢也買不到。

當時除了潛艦，還有愛國者飛彈與反潛機兩項軍售案，也是編特別預算，等於是藉潛艦軍售案夾帶，在野黨支持愛國者飛彈與反潛機兩案，但沒通過特別預算，而是要求編列在一般國防預算採購，現在，這兩項裝備早已成軍服役。難道沒有特別預算，國軍重大建軍就停擺了？

美國在台協會（AIT）處長谷立言為了國防特別預算，近來動作很大，除了會晤在野黨，還宣稱願到立法院備詢說明，更直言「自由不是免費的，美國只能在盟友自助的前提下幫助」。谷立言的大動作，說明了賴政府推動國防特別預算真正的原因，但沒人說這是美國人的「指示」。

只要是台美軍售，中共都反對，但台美不曾中斷軍售。只要是軍售，國防部編列在國防預算裡從來沒有不通過的，為什麼國防特別預算推不順，賴政府難道不該反問自己嗎？再者，若國防特別預算這麼重要，賴總統參選時的國防政見裡，又怎麼見不到？