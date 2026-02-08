國防預算卡關美方施壓台灣在野黨 鄭麗文：癥結在賴清德

針對國防特別預算遭美方施壓一事，國民黨主席鄭麗文今（8）日南下屏東參加黨內活動時表示，軍購案受挫與憲政僵局的癥結在於賴清德總統，美方找在野黨施壓是畫錯重點。她呼籲賴清德停止憲政對峙，只要遵守三讀通過的法案，所有行政院提出的預算案與法案都能進入立法院審議。

鄭麗文。(圖/中天新聞)

鄭麗文今天陪同國民黨屏東縣長參選人蘇清泉，到屏東市中央市場拜早年，她受訪時表示，近期陸續有美國國會議員表達關切，但她相信華府仍高度重視台灣的整體戰略價值。她指出，一個軍購預算並不代表整個台美關係，問題在於中間存在重大資訊落差，美方明顯被民進黨政府嚴重誤導。

鄭麗文指出，問題癥結出在賴總統的身上，去年搞了一整年大罷免、嚴重撕裂社會。賴總統當選後從不接受朝小野大的國會現況，不斷以政治鬥爭杯葛國會，即便大罷免大失敗也沒有幡然悔悟，反而變本加厲，一概不理會國會三讀通過的法案與預算，成為史上第一個被國會彈劾的違憲總統。

賴清德。(圖/中天新聞)

鄭麗文說，台灣陷入嚴重的憲政僵局，導致年度總預算乃至軍購預算都無法進入立院審議，解鈴還須繫鈴人，若美方朋友覺得很緊急、賴總統覺得茲事體大，就應該放下偏執。

鄭麗文認為，美方找在野黨就是畫錯重點、找錯問題方向了，台灣民主政治要順暢運作，關鍵還是在賴總統。她表示，很遺憾執政黨沒有把台灣利益擺在優先，她多次向美方表達希望朝野理性溝通對話，但賴總統上任後每下愈況、越來越惡化。

鄭麗文質疑，如果通過關係防衛韌性的重要族群軍公教警消待遇的新台幣300億元，賴總統說付不出來，要如何答應美方超過1兆元預算？若超過1兆元預算都沒有財政困難，為什麼給軍公教警消的300億元預算編不出來，這不是很荒謬、自打嘴巴、自相矛盾嗎？

此外，關於台中市長盧秀燕與她的訪美計畫，鄭麗文回應，國民黨駐美代表秦日新人在台灣，會全力協助盧秀燕沒問題，美國政府、官方、大學、僑界都熱情邀請，國民黨正積極規劃，請大家不用擔心。

