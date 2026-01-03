國防預算卡關！前美國防部官員示警：削弱台灣
政治中心／林彥君 胡景順 台北報導
面對中共的挑釁威脅，台灣如何保衛自己，曾在美國國防部服務的官員胡振東，接受民視採訪，他直言若國防特別預算持續卡關，只會削弱台灣的防衛韌性，他也提醒，除了軍事威脅，更要警惕中國對台的認知作戰，因為這就是試圖動搖社會對國防的支持。
前美國國防部官員 胡振東：「那些黨說不要買東西的話，到對面去用你的影響力說，要不要不要威脅台灣，這樣子我們就不必，花那麼多錢，在國防上面。」中國日前無預警對台實施軍演，但國防特別預算，至今被藍白兩黨五度封殺，前美國國防部官員胡振東憂心，若台灣無法強化防衛，承擔風險的只會是自己。
國防特別預算，至今被藍白兩黨五度封殺。（圖／民視新聞）
前美國國防部官員 胡振東：「你買東西是因為，中國的威脅越來越大，就像你隔壁有一個強盜，如果你把門鎖住了，他會不高興，你就不鎖門了嗎，你當然不行，你還是把門鎖好，而且買更大的鎖嘛，進不來嘛對不對，所以這個概念就是說，你越強越安全，你越弱越危險。」
面對台海局勢緊張，胡振東重申國防預算的重要性，而他的話並非空穴來風，因為他在美國空軍服役近27年，退役後在美國國防部服務，2007年則被派到AIT，負責對台軍事援助與訓練，2011年還出任雷神公司台灣總經理，不只了解台灣國防需求，對華府態度也相當熟稔。
前美國國防部官員 胡振東：「當我們看到中共，可能想攻擊台灣的時候，在美國本土的軍隊會往前推，從歐洲來的也會來，然後當然阿拉斯加的，都會往這邊走。」胡振東強調美方協防台灣決心不變，不過他提醒，除了外在軍事威脅，台灣更要警惕，中國透過"第五縱隊"進行的認知作戰。
除了外在軍事威脅，台灣更要警惕，中國透過"第五縱隊"進行的認知作戰。（圖／民視新聞）
前美國國防部官員 胡振東：「第五縱隊基本上就是說，當中共說OK我要開始了，我需要你們做些事情，他們願意替中共做些事情，人家聽到這些舊的武器的話，通常真的是認知作戰，從中共那邊，海馬士是最新的，那F-16 BLK70都是新的，因為不了解就容易被騙。」從軍方到華府第一線，胡振東以多年經驗提醒，國防預算攸關的，是台灣能不能守住的安全底線。
原文出處：立院藍白聯手五度封殺國防預算 前美國防部官員示警：削弱台灣
