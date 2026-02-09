國防預算卡關 蔣萬安：立法行政須進行有效溝通

（中央社記者楊淑閔台北9日電）國防預算審查受關注，媒體報導立法院長韓國瑜近日將面見總統賴清德。台北市長蔣萬安今天接受媒體聯訪時說，他認同韓國瑜，也一向主張立法跟行政必須進行有效的溝通。

國防預算仍待立法院審查通過，受美國關注。媒體報導，韓國瑜受訪時稱賴總統新春期間可能會邀五院院長，他會提議考慮「化」字，希望化解衝突。蔣萬安今天出席南港區與里長有約座談會，媒體聯訪提問會否希望雙方趕快溝通。

蔣萬安說，他支持必要而且合理的軍購案，來厚植整體的國防實力，立法院也必須要實質審查、嚴格把關，所以他認同韓國瑜，也一向主張立法跟行政必須進行有效的溝通。

另外，媒體也提問傳出國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平的鄭習會將在3月登場。蔣萬安說，兩岸的交流就一定要秉持對等、尊嚴、善意跟互惠的原則來進行。（編輯：張銘坤）1150209