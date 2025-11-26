國防預算增加1.25兆 林飛帆：建構不對稱戰力達到嚇阻

賴清德總統投書華爾街郵報，說明台灣政府將提出400億美元的國防預算，彰顯捍衛台灣民主的決心。國安會副秘書長林飛帆今天(26日)表示，為應對敵情威脅，台灣急需發展不對稱戰力，擴大投資是其中關鍵，包含如何運用AI、無人機系統及整合軟、硬體介面，並建構台灣之盾，強化自我防衛能力，以嚇阻及延遲對方進犯。

「華盛頓郵報」26日刊出賴清德總統以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」為題的投書，總統在文中表示台灣政府將提出400億美元(約新台幣1.25兆元)的追加預算，用於對美重大軍購、強化台灣不對稱作戰能力，以增強嚇阻。

國安會副秘書長林飛帆26日接受「POP撞新聞」廣播專訪時表示，台灣現在急須發展不對稱戰力，擴大投資是其中關鍵，同時也要加速投資新興與創新科技，比如運用AI、無人系統、整合軟、硬體介面。

針對總統在國慶演說中提到的「台灣之盾」，林飛帆說明台灣本身有好幾層飛彈防禦系統，不輸其他國家，但如何把不同介面整合在一起，更有效地分配資源，比如敵方若使用無人機、遠程火箭，我們能否用相對應、成本資源較少的方式有效應對，這就是「台灣之盾」的核心概念。林飛帆：『(原音)所以我們在武器系統方面各項的這個工作，其實是應該是更有彈性不對稱的方式去做思考，所以機動式的這些武器的載台，那甚至是說可能包括大家前陣子所討論的，包括是我們海馬士等等這些相關的這個武器設備，能不能有更多的投資在這個上面，其實這是我們現在正在這個1.2兆的國防預算當中，要進一步做討論的。』

主持人詢問，假使藍、白立委主導的國會不支持提高國防預算，該如何因應？林飛帆指出，政府持續努力爭取跨黨派立委支持，美方也很努力，因為美方希望台灣能盡快具備必要的防衛能力，不管是國際智庫或美方專家，都不斷提醒台灣時間有限，因此，台灣必須在最短時間內強化實力，以達到嚇阻或盡可能延遲對方進犯的意圖。

另外，美國總統川普24日晚間和中國國家主席習近平通話後，日本首相高市早苗25日透露已和川普對談。林飛帆表示，美方事前讓日方知道要和中方通話，並在通話後和日方通話，代表美日關係強韌。(編輯：宋皖媛)