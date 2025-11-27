國防預算增1.25兆有用嗎？蔡正元對比中國軍費：台灣輸掉的差距大得嚇人

中共對台軍事威脅持續升高，總統賴清德26日宣布將提出一項追加國防預算，金額達400億美元（約新台幣1.25兆），並計畫在2030年前將國防支出提升至GDP的5%。對此，前立委蔡正元直言，兩岸戰爭還沒開打，先做軍費的GDP比賽，台灣輸掉的差距比烏克蘭輸給俄羅斯的差距，更大得嚇人。

蔡正元在臉書發文表示，台灣問題的嚴重性，遠遠超過台灣人的思考能力。賴清德說以後每年要花400億美元5% GDP做國防預算，台灣的實力可以嚇阻解放軍跨海統一，這樣就可以用實力謀求和平，中國整天喊著「和平統一」，看起來真的好像被嚇阻住了，不敢輕言武力統一。

蔡正元質疑，真的這樣嗎？5% GDP每年400億美元軍費，台灣人付這筆錢都得氣喘吁吁，中國只要多拿出1%GDP作軍費，就是1800億美元，何況中國目前的軍費才1.6%GDP，再多拿個1%實在不算什麼。

蔡正元感嘆，兩岸戰爭還沒開打，先做軍費的GDP比賽，台灣輸掉的差距，比烏克蘭輸給俄羅斯的差距，更大得嚇人，「憑這點實力怎麼謀求和平？還是多動點腦筋想想別的辦法吧。」

