國防預算提高恐造成排擠效應？沈伯洋稱「不會」：藍委想藉此欺騙人民

總統賴清德近日投書美國《華盛頓郵報》，宣布我方將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）特別預算案，引發在野批評，質疑恐排擠其他預算。對此，民進黨立委沈伯洋今（26日）受訪時強調，整體預算都在成長，不會有排擠效應，藍委是想藉此欺騙人民，請人民不要被影響。

沈伯洋今表示，總統的投書非常重要，在對美關係上美國一直關心台灣的決心、要有抵抗意志，意志最重要的展現是在國防與民防層面，雖預算一直卡關，但進程還是非常重要。

沈伯洋點出，尤其國軍對稱戰力仍非常不足，因此也希望採購更多對稱戰力。至於無人機飽和攻擊的應對方式每個月都在改變，我方能否有滾動式修正，尤其歐洲加強軍備，台灣軍工產業能否參與產業鏈等，這也相當重要，否則單靠自身需求，並不足以撐起國防產業。

至於藍營表示國防預算將創新高、擠壓民生，沈伯洋說，在野很愛說預算創歷年新高，但每年預算都一定是最高，因為台灣經濟正在成長，所以預算必定逐年提高。無論是教育、衛生福利等民生預算都有提高，亦即是整體預算提高，不會有排擠效應。

「很多藍委搞不清楚，國防、民防預算本來就不只有在國防預算中。」沈伯洋說，中國滲透如此嚴重，並不只有用國防預算應對，面對滲透可能是要推出更好的社會福利，若國家的社會安全網足夠，中國滲透會更難，這方面也在不斷增強。

沈伯洋強調，若要保護國安，國安、海巡、民防、兩岸事務、社福、教育預算都在增加，絕對沒有排擠效應。藍委們只是想用一個框架討論，凸顯只要加強國防，其他方面就什麼都沒有，藉此欺騙人民，請人民不要被影響。

鍾佳濱也說，國家的情況就跟家庭狀況一樣，當家庭富裕、財產增加，就會在家中添置保險箱、車庫裝監視器。台灣跟其他民主國家都是如此，國家越來越富裕，經濟越來越繁榮，人民對社會安全的需求更高。

鍾佳濱指出，當有能力，國家跟家庭都會投入更多資源在安全防護上，賴清德相關的宣布，跟世界各國民主潮流是一致的。當國家越繁榮、人民越富裕、國家社會對於安全維護更重視，必然會提高國防支出。



