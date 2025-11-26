國防預算擬增1.25兆 王世堅喊「撥500億」為軍人加薪

民進黨立委王世堅。資料照。楊亞璇攝



總統賴清德今（11/26）舉行記者會，說明「守護民主台灣國安行動方案」，其中包括提出1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。民進黨立委王世堅下午受訪表示，大方向增加國防預算，這是正確的，但應該把增加的國防預算的額度裡面，撥一部分，比方說撥500億就可以讓全國總計20萬位的義務役、職業軍人、軍官都可以來加薪。

王世堅今出席中執會前，媒體問及是否立法院的衝突會因國防特別預算再加劇？王世堅說，在現在國家面對的、兩岸之間的緊張對立的情勢而言，台灣確實需要在國防這一部分加強，而且這不只是台灣而已，其實美國已經要求所有自由民主的盟邦們，大家都必須要提升國防預算，比方說歐盟國家、日本、韓國，都是一樣要來提升國防經費，來保障國家的安全。

王世堅續指，所以這是全面性的，整個自由世界的共同的問題，期望在野黨夠理解國家現在的處境，大家針對預算，如果質疑哪一些項目、那哪一些武器是否精良？這一些來討論，「但是大方向增加國防預算，這是正確的。」

王世堅也表示，他個人看法，在先前有提到說國防預算要增加的時候，他就認為既然要增加，就應該把增加的國防預算的額度裡面，撥一部分，比方說，在他的計算，撥500億，就可以讓全國總計20萬位的義務役、職業軍人、軍官都可以來加薪，他認為這才是最正確的。「也就是說，藉由這一次國防預算的提升也來大幅度提升軍人待遇，不論是義務役、志願役、職業軍官，這些都應當來提升。」

王世堅指出，在野黨在大方向，針對台灣國家安全的需求，應該會來跟執政黨合作，大家一起為台灣的安全，一起來努力，他們應該是大方向會接受。

對於賴清德提到對岸可能2027會武統台灣，要設立一些相關的應變的小組，是否讓對岸認為挑釁？王世堅緩頰說，其實任何一個國家的總統、領導人，當然都會針對自己國家所偵測到的、預見到的一些危險，向國人同胞來提出預警，賴總統今天上午所說的，也不過是針對國防單位、國安單位以及盟邦，所提供給的訊息，去做綜合的研判。

他說，會不會對岸2027要武統，這個當然現在沒辦法確定，但是如果根據盟邦、根據我們自己所搜集到的訊息，確實有這樣子的可能，不管是在哪一年，如果對岸來動手來武統，每一個時段、國人同胞都已經有自覺，隨時隨地都應該來加強國防。

他強調，因為這不只是台灣，全世界每個國家都這樣，都為了自己的安全、安和樂利，每一個國家都會適度來增加國防預算。因為現在世局難料，這是賴身為總統應該做的工作，提出預警，也提出應變之道，就是合理、適度的來追加國防預算。

